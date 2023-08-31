ترامب يدفع ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا

يواجه الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بـ"الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية.

ويواجه الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بـ"الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية والتي انتهت لصالح الرئيس جو بايدن. ودفع ترامب ببراءته في مستند رفع الى القضاء وتخلى فيه عن المثول أمام المحكمة في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل.

تعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

ونظرا لخطورة القضية، سلّم ترامب نفسه إلى سجن فولتون في ولاية جورجيا في سابقة تاريخية على خلفية هذه القضية. ونشرت وسائل إعلام أميركية لصورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق.