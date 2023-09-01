قاض أميركي يصدرا أمرا بنقل جميع إجراءات محاكمة دونالد ترمب في ولاية جورجيا على التلفزيون

المحاكمة المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ستكون الأولى والوحيدة التي يتم بثها على التلفزيون من بين لوائح الاتهام الأربع التي تم توجيهها لترامب

أصدر القاضي سكوت مكافي من المحكمة العليا لمقاطعة فولتون، أمس الخميس، أمراً بنقل جميع إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية جورجيا للجمهور، وأضاف إن" استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة "لن يؤثر على المحاكمة"، مضيفاً: "يُسمح لجميع الأطراف والمشاهدين باستخدام أجهزة التسجيل" وفق ما أورده موقع "أكسيوس".

يشار إلى أن المحاكمة المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ستكون الأولى والوحيدة التي يتم بثها على التلفزيون من بين لوائح الاتهام الأربع التي تم توجيهها لترامب، والتي يمكن أن تكون لها تداعيات سياسية على المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري،.

ولا تسمح المحاكم الفيدرالية ومحاكم نيويورك، حيث وقعت لوائح الاتهام الأخرى لترمب، بوجود كاميرات داخل قاعة المحكمة.

غير أن قانون جورجيا يعتبر وجود الكاميرات في قاعة المحكمة أمراً أساسياً للشفافية.

ويواجه دونالد ترامب المرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بـ"الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية والتي انتهت لصالح الرئيس جو بايدن.

فالخميس الماضي، حضر إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث وجه القضاء له ولـ18 شخصاً آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية.

كما أن ترامب يواجه 4 محاكمات جنائية عام 2024 خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير/كانون الثاني، وبذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام .