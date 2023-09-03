بايدن يتفقد أوضاع فلوريدا بعد إعصار إداليا في غياب منافسه المحتمل ديسانتيس

قام الرئيس الأمريكي برحلة إلى فلوريدا يوم السبت لتفقد جهود الإغاثة على خلفية الإعصار، وسط تجاهل حاكم الولاية والمرشح للرئاسة في البيت الأبيض رون ديسانتس الزائر

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن برحلة إلى فلوريدا يوم السبت لتفقد جهود الإغاثة على خلفية الإعصار، وسط تجاهل حاكم الولاية والمرشح للرئاسة في البيت الأبيض رون ديسانتيس الزائر.

وأشاد بايدن بالحاكم الجمهوري لمساعدته في التخطيط للرحلة، قائلا إنه لم يشعر بخيبة أمل بسبب غيابه.

وعلق بايدن عندما سئل عما حدث لاجتماع مع ديسانتيس سبق أن أكده الرئيس للصحفيين بالقول: "لا أعرف. هو لن يكون هناك".

ويسعى ديسانتيس للفوز بترشيح الحزب الجمهوري ليكون مرشحه في سباق البيت الأبيض عام 2024، على الرغم من أن حملته واجهت صعوبات وتظهر استطلاعات الرأي أنه يتخلف كثيرا عن المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب. وقال مكتبه لوسائل إعلام أمريكية يوم الجمعة إن المتطلبات الأمنية لزيارة الرئيس ستسبب الكثير من التعطيل لجهود التعافي وإنه لا توجد خطط للقاء بين الاثنين.

وصل بايدن في مروحية لزيارة مدينة لايف أوك يوم السبت، لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار إداليا والتقى المسؤولين المحليين في مدرسة ابتدائية. كما التقى الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن مع السكان الذين تم إجلاؤهم الى المدرسة، وتصافحوا والتقطوا الصور مع ضحايا العاصفة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد ذلك: "كما أخبرت حاكم ولايتكم، سأكون مستعدا لإمدادكم بكل الدعم الذي تحتاجه ولايتكم. أمتكم تساندكم، وسنكون معكم حتى يتم إنجاز كافة الأعمال".