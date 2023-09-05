إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة بوباء كورونا قبل رحلة بايدن إلى قمة مجموعة العشرين

المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى"جيل بايدن تعاني حالياً من أعراض خفيفة، وستبقى في مقر إقامتها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير الأمريكية"

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير في بيان، اليوم الثلاثاء، إصابة زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن جيل بايدن(72 عاما)، بوباء كورونا"بعد أن ثبتت إصابة السيدة الأولى بفيروس كورونا، خضع الرئيس بايدن لاختبار كورونا هذا المساء وكانت نتيجته سلبية" يأتي ذلك قبل رحلة بايدن إلى قمة مجموعة العشرين.

وأضافت جان بيير أن بايدن سيخضع بانتظام هذا الأسبوع لاختبار وباء كورونا ويراقب أي أعراض تظهر عليه.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى، إليزابيث ألكسندر، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "جيل بايدن تعاني حالياً من أعراض خفيفة، وستبقى في مقر إقامتها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير الأمريكية"

وكانت جيل بايدن قد اصيبت في 16 آب/أغسطس عام 2022 بوباء كورونا، بينما أُصيب الرئيس الأميركي نفسه بالمرض في 30 تموز/يوليو من نفس العام.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في حالات الإصابة بوباء كورونا وحالات العلاج في المستشفيات في الأسابيع الأخيرة.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الاثنين، إن "إسرائيل شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 30 بالمئة في حالات الإصابة اليومية بوباء كورونا" وأصدرت تعليمات للمستشفيات بالبدء في إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتحور على المرضى الجدد الأسبوع الوشيك.