وزارة العدل الأمريكية: المستشار الخاص سيوجه الاتهام إلى هانتر بايدن بتهم "حيازة السلاح" نهاية هذا الشهر

قال مكتب المحامي الخاص في مذكرة للمحكمة إن الحكومة تعتزم السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ ومن المتوقع أن يقدم محامو بايدن ملفاتهم الخاصة

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "المستشار الخاص ديفيد فايس يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد نجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، فيما يتعلق بتهم الأسلحة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان هانتر بايدن قد توصل سابقًا إلى اتفاق يتعلق بتهمة حيازة سلاح كان من شأنه أن يسمح له بتجنب الملاحقة القضائية إذا استوفى شروطًا معينة على مدار 24 شهرًا. بمجرد انهيار صفقة الإقرار بالذنب في المحكمة، أصبح مستقبل صفقة السلاح في طي النسيان.

و“يتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر/أيلول الجاري، على أقرب تقدير. وقال مكتب المحامي الخاص في مذكرة للمحكمة إن الحكومة تعتزم السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ ومن المتوقع أن يقدم محامو بايدن ملفاتهم الخاصة بحلول نهاية اليوم.