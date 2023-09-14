وفد اتفاقيات إبراهيم يتصور مستقبلًا مشرقًا خلال زيارة للكونجرس

شدد روجرز مدير مبادرات الشرق الأوسط باللجنة اليهودية الأمريكية على الحاجة الملحة للتعاون في منطقة تتعامل مع ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والعزلة الاقتصادية

التقى وفد نظمته اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) هذا الأسبوع مع أعضاء كتلة اتفاقيات إبراهيم في مجلس النواب في واشنطن العاصمة، للتفكير في التقدم المحرز والمسار الواعد للمضي قدمًا استعدادًا للذكرى السنوية الثالثة لاتفاقيات ابراهيم.

أدت اتفاقيات إبراهيم، التي تم الإعلان عنها باعتبارها قوة تحويلية في الشرق الأوسط، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين.

ضم وفد اللجنة اليهودية الأمريكية مجموعة من قادة المجتمع المدني العربي والإسرائيلي والمؤسسات الخاصة، الذين يمثلون قطاعات مثل البيئة والثقافة والسياحة.

وشدد بنجامين روجرز، مدير مبادرات الشرق الأوسط باللجنة اليهودية الأمريكية، على الحاجة الملحة للتعاون في منطقة تتعامل مع ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والعزلة الاقتصادية. وأكد أن "التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لضمان شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا واستقرارا".

وشارك في المائدة المستديرة أعضاء من الكونجرس، بما في ذلك الرئيسان المشاركان للتجمع الممثلين براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) وديفيد ترون (ديمقراطي من ماريلاند). وأشادوا بالاتفاقات لأنها تبشر بعصر جديد من السلام والتبادل الثقافي.

AP Photo/Alex Brandon رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)، ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة يقفون على شرفة الغرفة الزرقاء خلال حفل التوقيع على اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض

وقال النائب شنايدر: "إن الاتفاقيات التاريخية أطلقت تحولاً نحو السلام والتطبيع بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

والتقى الوفد أيضًا بالنائب ماريو دياز بالارت (جمهوري عن فلوريدا)، رئيس اللجنة الفرعية للدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس النواب. وكانت الزيارة إلى الكابيتول هيل بمثابة تتويج لأسبوع من الاجتماعات.

SAUL LOEB / AFP رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل وثيقة بعد مشاركته في التوقيع على اتفاقيات أبراهام في واشنطن، الولايات المتحدة.

وكان أحد المواضيع الرئيسية هو الدور الحيوي للسفر والسياحة في دفع النمو الاقتصادي بين دول الاتفاق. وزار ما يقدر بنحو 150 ألف إسرائيلي الإمارات في عام 2022، ويتوقع المغرب زيادة كبيرة في عدد السياح الإسرائيليين في عام 2023.

استكشفت المجموعة أيضًا موضوعات مثل المشاركة الإقليمية وتغير المناخ. من المقرر أن تستضيف دبي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، في نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة كبيرة متوقعة من دول الشرق الأوسط.

Courtesy ريمون ماركت، أول سوبر ماركت كوشير على الإطلاق في الخليج، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

طوال زيارته، تواصل الوفد مع شخصيات بارزة، بما في ذلك شيلي جرينسبان ومازن بصراوي من إدارة بايدن، وأمين مؤسسة سميثسونيان لوني بانش الثالث، ومسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وفي حفل استقبال مسائي استضافه سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، جرى الاحتفال بإنجازات اتفاقيات إبراهيم وإمكانات زيادة الاتصال في الشرق الأوسط.