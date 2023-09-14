اتهام نجل جو بايدن بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني والإدلاء بتصريحات كاذبة

اتهم المدعون الفيدراليون هانتر، بثلاث جرائم، تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات

وجه المستشار الخاص ديفيد فايس لائحة اتهام إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، في ما يتعلق بمسدس اشتراه في عام 2018. وتشمل التهم، الإدلاء ببيانات كاذبة بشأن نموذج الأسلحة النارية الفيدرالية وحيازة سلاح ناري كشخص محظور، واتهم المدعون الفيدراليون هانتر بايدن، بثلاث جرائم، منها: تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات.

وتتعلق مشاكل هانتر بايدن القانونية، بسلاح ناري اشتراه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وأثناء شرائه مسدس من طراز كولت كوبرا من متجر أسلحة في ديلاوير، كذب في نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لا يستخدمه، وأنه لم يكن مدمنا على أي مخدرات غير مشروعة، رغم أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين خلال وقت شراء المسدس.

وبحسب لائحة الاتهام، "قدم هانتر بايدن "بيانا مكتوبا على النموذج 4473، يؤكد أنه لم يكن مستخدما غير قانوني لـ(المسدس)، أو مدمنا لأي منشطات أو مخدرات أو أي مادة أخرى خاضعة للرقابة، في حين أنه في الواقع، كما كان يعلم، كان هذا البيان كاذبا ووهميا".

وتظهر ملفات المحكمة أنه تم إصدار أمر استدعاء، الخميس، إلى هانتر بايدن للمثول أمام المحكمة لأول مرة بشأن التهم، رغم أنه من غير الواضح متى وأين سيتم المثول الأولي.

وقال محامي هانتر بايدن، آبي لويل، في وقت سابق، إن الاتفاق السابق مع المدعين في قضية السلاح "يمنع توجيه أي اتهامات إضافية"، وإن موكله كان ملتزما بشروط الإفراج بموجب هذا الاتفاق".

لم يتحدث جو بايدن قط بالتفصيل عن المشاكل القانونية التي يواجهها ابنه الأصغر، لكنه أكد له دائمًا حبه الأبوي. وقال البيت الأبيض في 20 حزيران/يونيو إن “الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته”.

بعد محاكمته على هذه الجرائم الفيدرالية، تم استهداف هانتر بايدن أيضًا بتهم الاحتيال الضريبي. لهذه القضية، أمر الزعيم المحافظ كيفن مكارثي فرقه ببدء تحقيق لعزل الرئيس. في العلن، لا يتحدث جو بايدن كثيرًا عن أخيه الأصغر بينما يذكر باستمرار ابنه الأكبر بو - ووفقًا له، كان هذا الابن المحبوب سيصبح رئيسًا للولايات المتحدة لو لم يمت بسرطان الدماغ في عام 2015.

صدرت لوائح الاتهام، التي جاءت من هيئة محلفين اتحادية كبرى، من قبل ديفيد فايس، الذي كان يحقق مع هانتر بايدن لعدة سنوات وتم تعيينه مؤخرًا مدعيًا خاصًا. وفي حالة إدانته، يواجه هانتر عقوبة السجن القصوى لمدة 25 عامًا.