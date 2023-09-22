اتهام سيناتور أمريكي وزوجته بالرشوة والفساد بسبب علاقتهما بالحكومة المصرية و 3 رجال أعمال آخرين

تم العثور على أموال نقدية بمئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية في منزل مينينديز، وأشارت لائحة الاتهام الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط لرهن العقاري، وسيارة فاخرة

اتهم الادعاء الأمريكي، اليوم الجمعة، السيناتورالديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بالرشوة بسبب علاقتهما بالحكومة المصرية، و 3 رجال أعمال آخرين أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، وخوسيه أوريبي وفريد ديبيس، وذكرت لائحة الاتهام أنه تم العثور على أموال نقدية بمئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية في منزل مينينديز، وأشارت لائحة الاتهام الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري، وسيارة فاخرة، بحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

واتهم الادعاء العام مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة لصالح خدمات غير مستحقة لهم ومساعدة السلطات المصرية، شملت تقديم مسؤولين مصريين عسكريين واستخباراتيين ودبلوماسيين للسيناتور مينينديز ونقل معلومات عن المساعدات الأمريكية لمصر ومعلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ويحقق مدعون بمكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك، فيما إذا كان مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أو زوجته قد تلقيا هدايا غير مستحقة، من بين أمور أخرى.

ويواجه مينينديز وزوجته نادين، المتزوجة من السيناتور منذ عام 2020، ثلاث تهم جنائية لكل منهما: التآمر لارتكاب رشوة، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في خدمات صادقة، والتآمر لارتكاب ابتزاز تحت لون الحق الرسمي. ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة معه – نادين ورجال الأعمال وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس – أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر/أيلول.

وقال ممثلو الادعاء إن هناء، وهي مصرية الأصل، رتبت وجبات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 حيث ضغط المسؤولون على مينينديز بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية. وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية.