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الخارجية الأميركية توضح أن قرار إعفاء إسرائيل من التأشيرة الأميركية لم يكتمل بعد

i24NEWS

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Israeli and US flags fly at Ben Gurion International Airport ahead of US President Donald Trump's arrival
Dana Shraga, Israeli Ministry of DefenseIsraeli and US flags fly at Ben Gurion International Airport ahead of US President Donald Trump's arrival

أعلنت الخارجية الأميركية أنه لم يتم القرار بعد بشكل نهائي بإعفاء إسرائيل من التأشيرة الأميركية، بخلاف ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي أمس

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل بيانا يوم الثلاثاء حول التقدم المحرز في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي طال انتظاره، قائلة إن بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية كان "سابقا لأوانه".

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء "وزير الأمن الداخلي... سيتخذ قرارا في الأيام المقبلة".

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وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن "برنامج الإعفاء من التأشيرة لم يتم الانتهاء منه بعد، وأن إصدار وزارة الخارجية (الإسرائيلية) لمثل هذا البيان سابق لأوانه تمامًا".

أمس الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة ستعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن الإسرائيليين لم يعودوا بحاجة إلى تأشيرة ورقية لدخول البلاد. وبدلا من ذلك، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى أمريكا بتصريح إلكتروني مخفض.

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