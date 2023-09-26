ترامب يتقدم بفارق كبير على الرئيس الحالي وفق استطلاع للرأي في الولايات المتحدة

تتسم النتائج بالسوداوية بالنسبة للرئيس الحالي إذ أعرب 62 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن تفضيلهم رؤية مرشح آخر على رأس الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته شبكة ABC قبل يوم أمس (الأحد) أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يحقق تقدما على منافسه الديمقراطي جو بايدن حيث تبين أن الفارق بينهما تسعة بالمائة، وتتسم النتائج بالسوداوية بالنسبة للرئيس الحالي إذ أعرب 62 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن تفضيلهم رؤية مرشح آخر على رأس الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة وذلك وسط غياب مرشح حقيقي بديل يحظى بدعم واسع.

وبحسب الاستطلاع الذي أوردته قناة N12 فقد أعرب 56% عن عدم رضاهم من أداء الرئيس الحالي في مقابل 37 بالمائة فقط أعربوا عن تأييدهم له.

ويوضح الاستبيان أيضا أن 62 بالمائة من الأميركيين أعربوا عن استيائهم من السياسة الاقتصادية التي اعتمدها الرئيس خلال فترة ولايته.

ووفقا لكافة التوقعات يحظى ترامب، أكبر منافس لبايدن في الانتخابات المقبلة على مستوى الحزب الجمهوري، بدعم واسع في صفوف حزبه. 54% من الجمهوريين يؤيدون الرئيس السابق، وهي فجوة كبيرة مقارنة بالمرشح الذي يأتي بعده، رون ديسانتيس، الذي يحصل على 15% فقط من الدعم.

وفي معركة وجهاً لوجه بين بايدن وترامب، يشير الاستطلاع إلى تقدم كبير للأخير الذي يحصل على دعم بنسبة 51% مقابل 42% للرئيس الحالي.

لم تثبط القضايا التي رفعت ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزيمته على الترشح للانتخابات المقبلة، علما أنه دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية.

ويواجه ترمب 13 تهمة بـ "الابتزار" وارتكاب عدد من الجرائم الجنائية سعيا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية التي انتهت لصالح بايدن.