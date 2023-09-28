مجلس النواب الأميركي يعقد أولى جلسات عزل جو بايدن

"سننظر في 20 ملفا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة فيها" وتابع "أفراد من أسرة بايدن استفادوا من منصبه" وأكد على أن اللجنة "سنرى إذا كانت أفعال بايدن تستحق العزل بموجب الدستور".

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إنه "سننظر في 20 ملفا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة فيها" وتابع "أفراد من أسرة بايدن استفادوا من منصبه" وأكد على أن اللجنة "سنرى إذا كانت أفعال بايدن تستحق العزل بموجب الدستور"، وتتهم لجنة الرقابة وزارة العدل "بحماية عائلة الرئيس بايدن".

ومن جهته قال عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركين إن "شركة أوكرانية أعلنت عن تنصيب نجل بايدن في إدارتها" وتابع"هانتر بايدن استغل المنصب العام لوالده".

وفي السياق قال عضو مجلس النواب الأميركي جيمي راسكينن إن "الجمهوريون يسعون لإغلاق الحكومة للتغطية على اتهامات ترامب" وأضاف"ترامب يدفع الجمهوريين لعزل بايدن" وتابع "لا أدلة على ارتكاب الرئيس بايدن أي أخطاء"