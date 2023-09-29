وفاة السيناتور الأمريكية ديان فاينشتاين عن عمر ناهز 90 عامًا

قال السيناتور تشاك شومر: "إنها أسطورة. أسطورة في كاليفورنيا كأول عضوة في مجلس الشيوخ. أسطورة في مجلس الشيوخ. لقد كانت رائدة في العديد من القضايا المختلفة."

أكدت مصادر رسمية أن السيناتور الأمريكية ديان فاينشتاين توفيت، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عاما، وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي: "كانت ديان فاينشتاين، منذ البداية، أيقونة للمرأة في السياسة".

ومن جهته قال السيناتور تشاك شومر: "إنها أسطورة. أسطورة في كاليفورنيا كأول عضوة في مجلس الشيوخ. أسطورة في مجلس الشيوخ. لقد كانت رائدة في العديد من القضايا المختلفة."

وكانت ديان فاينشتاين، قد واجهت مشكلة صحية خطيرة في الأشهرالأخيرة، حيث أصبح من الضروري إجراء تدخل طبي ومستشفى لمدة 6 أشهر. في 10 مايو/ايار المنصرم، أعلنت فاينشتاين: "أريد العودة إلى واشنطن وإعادة عرض وظائفي في مجلس الشيوخ. أنا مستكشفة من أجل جميع المحاكم والاهتمامات الممتازة التي أطلبها من معداتي الطبية في سان فرانسيسكو" وتابعت "لقد حققت تقدمًا كبيرًا وأريد أن أسافر إلى واشنطن، لكني سأواجه دائمًا تأثيرات فيروسات الهربس النطاقية الثانوية. يمكن للأدوية تقديم المشورة في العمل بشكل أسرع وأكثر عندما تقوم بإعادة تشغيل وظائف مجلس الشيوخ".

وظهرت ديان فاينشتاين لأول مرة في فيلم سيناتريس كاليفورنيا في مجلة بريتانيكا. بعد أن أصبح رئيسًا للولاية، في عام 1994، تم تعيين فاينشتاين كسياسي أكثر شعبية في ولاية كاليفورنيا، من خلال أخبار الولايات المتحدة. في لحظة وفاتها، أصبحت فاينشتاين عضوًا في مجلس الشيوخ المتقدم في السن.