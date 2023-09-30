"نحن نؤدي اليمين على الدستور ونقسم على فكرة أن أمريكا هي أمريكا، ونحن على استعداد للموت من أجل حمايتها"

هاجم قائد الجيش الأميركي المنتهية ولايته، الجنرال مارك مايلي، بشكل غير مباشر الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما قال في خطاب تقاعده إن الجيش لا يتعهد بالولاء لـ"ديكتاتور".

واتهم ميلي، الذي قضى جزءا من فترة ولايته في عهد ترامب، في الأيام الأخيرة بـ”الخيانة” من قبل الرئيس السابق، الذي أشار إلى أنه كان يجب إعدامه بسبب سلوكه بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020، عندما حاول ترامب البقاء في السلطة على الرغم من خسارته.

Olivier Douliery / AFP مارك ميلي

وقال ميلي، خلال إلقاء آخر خطاب له بصفته أعلى جنرال بالجيش في قاعدة ماير هندرسون في ولاية فيرجينيا: "نحن فريدون بين جيوش العالم، فنحن لا نقسم على بلد، ولا نقسم على قبيلة، ولا نقسم على دين، نحن لا نؤدي اليمين أمام ملك أو ملكة أو طاغية أو دكتاتور طامح".

وتابع الجنرال مارك ميلي:"نحن نؤدي اليمين على الدستور ونقسم على فكرة أن أمريكا هي أمريكا، ونحن على استعداد للموت من أجل حمايتها".

وقد أعرب ميلي عن مواقف مماثلة في الماضي، بما في ذلك في خطاب ألقاه العام الماضي أمام الطلاب في جامعة برينستون، حيث درس. لكن الكلمات الأخيرة لأرفع جنرال في الولايات المتحدة قيلت في خطاب وطني، وكان الرئيس جو بايدن إلى جانبه.

وعلى الرغم من تعيينه من قبل ترامب في عام 2018، إلا أن ميلي اختلف كثيرا مع الرئيس السابق منذ صيف عام 2020، عندما ظهر ميلي لفترة وجيزة بجانب ترامب أثناء سيره إلى لالتقاط صورة تذكارية خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة واعتذر ميلي، الذي كان يرتدي الزي العسكري، علنا في وقت لاحق عن "خلق تصور عن تورط الجيش في السياسة الداخلية"، وأثار الاعتذار غضب ترامب.

وأثار هذا الاعتذار غضب ترامب، وتدهورت علاقتهما أكثر بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021. واتخذ ملي سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الفوضى التي شهدتها البلاد وقتها، ومنذ ذلك الحين، أصبح هدفا لترامب وحلفائه.