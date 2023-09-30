أمطار غزيرة وفيضانات تشل مساحات شاسعة من مدينة نيويورك

شلل في حركة النقل، طوارئ في نيويورك بعد فيضانات عارمة

هطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، الجمعة، مما أعاق السفر البري والانتقال عبر مترو الأنفاق بالمدينة والمطارات الكبرى.

وشهدت خدمة مترو الأنفاق "اضطرابات كبيرة" حيث عانى سكان نيويورك أيضًا من إغلاق الطرق وتأخير السفر، وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ في منطقة مدينة نيويورك.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات وغرق الأقبية، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

وحتى عصر الجمعة بالتوقيت المحلي، ارتفع مستوى الأمطار إلى 20 سنتيمتراً في مطار جون إف كينيدي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ليصبح يوم الجمعة أكثر يوم شهد أمطارا منذ بدء السجلات هناك في عام 1984.