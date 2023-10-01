مجلس النواب الأمريكي يوافق على إجراء مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

تخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب على ضرورة إقرار أي مشروع قانون في المجلس بأصوات الجمهوريين فقط، ما قد يدفع أحد أعضائه اليمينيين المتطرفين إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي

وافق المشرعون في مجلس النواب الأمريكي يوم السبت على مشروع قانون تمويل مؤقت، في خطوة كبيرة نحو تجنب الإغلاق الحكومي المترتب على نتائج مدمرة.

وقبل ثلاث ساعات فقط من الموعد النهائي لمنتصف الليل، وافق مجلس الشيوخ على القرار، الذي سبق أن تقدم به مجلس النواب في وقت سابق من اليوم. تم تقديم هذا "القرار المستمر" في الساعة الحادية عشرة من قبل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حيث واجه الملايين من العمال الفيدراليين احتمال إعادتهم إلى منازلهم دون أجر.

اندلعت أزمة الإغلاق من قبل مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم وأحبطوا العديد من مقترحات التمويل المؤقتة، وضغطوا من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

حتى أن هذه المجموعة المكونة من 21 متشددًا هددت بإقالة رئيس مجلس النواب مكارثي من منصبه إذا تم تمرير الإجراء المؤقت الذي عارضوه بدعم الديمقراطيين. ونتيجة لذلك، توقع العديد من المراقبين في واشنطن أن يضطر رئيس البرلمان إلى خوض معركة من أجل الاحتفاظ بمنصبه في الأسابيع المقبلة.

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صوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 للموافقة على إجراء تمويلي يهدف إلى إبقاء الحكومة تعمل لمدة 45 يومًا أخرى، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في محاولة أخيرة لتجنب تجميد أعمال الحكومة.

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وكان من شأن إغلاق الحكومة أن يعطل العديد من الوظائف الحكومية الأساسية، من العمليات العسكرية إلى المساعدات الغذائية إلى صنع السياسات الفيدرالية. ورغم شعور الرئيس بايدن بالارتياح لأن الحكومة تجنبت الإغلاق، إلا أنه أعرب عن استيائه من الوضع.

وانتقد بايدن مكارثي والجمهوريين في مجلس النواب لتراجعهم عن مستويات الإنفاق التي تم الاتفاق عليها مع البيت الأبيض قبل أشهر، وهو عامل مهم في تجنب إغلاق الحكومة. كما أعرب عن أسفه لحذف الدعم لأوكرانيا من مشروع القانون.

قد لا يتسع الترتيب الجديد لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وهي أولوية في البيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين من الحزب الجمهوري، لكن الخطة ستزيد في المقابل المساعدة الفيدرالية في حالات الكوارث بمقدار 16 مليار دولار، مما يلبي طلب الرئيس جو بايدن الكامل.

AP Photo/Alex Brandon الرئيس جو بايدن يتحدث مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من كاليفورنيا، على درجات مجلس النواب أثناء مغادرتهم بعد حضور تجمع غداء سنوي بمناسبة عيد القديس باتريك في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

تخلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على ضرورة إقرار أي مشروع قانون في المجلس بأصوات الجمهوريين فقط، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضائه اليمينيين المتطرفين إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي. وقال مكارثي قبل تصويت مجلس النواب: “سنقوم بعملنا. سنتصرف كأشخاص بالغين. وسنبقي الحكومة مفتوحة”.

وقال بايدن في بيان: "الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلامًا لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد". وأضاف "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس البرلمان على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".