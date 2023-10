مجلس النواب الأمريكي يوافق على إجراء مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

وافق المشرعون في مجلس النواب الأمريكي يوم السبت على مشروع قانون تمويل مؤقت، في خطوة كبيرة نحو تجنب الإغلاق الحكومي المترتب على نتائج مدمرة.

وقبل ثلاث ساعات فقط من الموعد النهائي لمنتصف الليل، وافق مجلس الشيوخ على القرار، الذي سبق أن تقدم به مجلس النواب في وقت سابق من اليوم. تم تقديم هذا "القرار المستمر" في الساعة الحادية عشرة من قبل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حيث واجه الملايين من العمال الفيدراليين احتمال إعادتهم إلى منازلهم دون أجر.

اندلعت أزمة الإغلاق من قبل مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم وأحبطوا العديد من مقترحات التمويل المؤقتة، وضغطوا من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

حتى أن هذه المجموعة المكونة من 21 متشددًا هددت بإقالة رئيس مجلس النواب مكارثي من منصبه إذا تم تمرير الإجراء المؤقت الذي عارضوه بدعم الديمقراطيين. ونتيجة لذلك، توقع العديد من المراقبين في واشنطن أن يضطر رئيس البرلمان إلى خوض معركة من أجل الاحتفاظ بمنصبه في الأسابيع المقبلة.