شرطة نيويورك تبحث عن الفتاة شارلوت سينا البالغة من العمر 9 سنوات بعد أن فقدت آثارها

قال اللفتنانت كولونيل ريتشارد مازون من شرطة نيويورك في بيان مع الحاكم: "بعد هذا البحث المضني، وعندما لم نتمكن من العثور عليها، فمن المحتمل أن تكون قد حدثت عملية اختطاف"

قامت شرطة ولاية نيويورك (NYSP) برفع حالة التأهب على خلفية الاشتباه في اختطاف طفلة، على ضوء اختفاء فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات في حديقة بحيرة مورو الحكومية في مقاطعة ساراتوجا، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال ألباني.

وشوهدت شارلوت سينا آخر مرة في حوالي الساعة 6.15 مساء يوم السبت، "وهي ترتدي قميص بوكيمون مصبوغًا وسروالًا أزرق وحذاء تمساح أسود". تم وصفها بأنها أنثى بيضاء ذات شعر أشقر، يبلغ طولها حوالي 5 أقدام وبوصة واحدة وتزن حوالي 90 رطلاً.

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وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول في بيان متلفز "كأم وجدة، لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يعانيان منه"، مضيفة أن ذلك يشكل "كابوسًا لكل والد".

وقدم المحافظ التحديث يوم الأحد، بعد اجتماعه مع عائلة الفتاة المفقودة، قائلاً إن إنه تم بذل جهد متواصل بالقرب من ساراتوجا سبرينجز لتحديد موقع شارلوت سينا.

NY Governor's Office حاكمة نيويورك كاثي هوشول (الثاني من اليسار) في حديقة بحيرة مورو الحكومية في مقاطعة ساراتوجا، نيويورك، الولايات المتحدة.

كانت عائلة سينا تخيم في قسم "Loop A" في حديقة بحيرة مورو. وركبت الفتاة دراجتها مع أصدقائها، ثم طلبت القيام بجولة أخرى بمفردها.

وأوضحت هوتشول: "بعد 15 دقيقة حرفيًا، لم تعد. وهنا بدأ الكابوس". ثم بدأت شرطة نيويورك في البحث لساعات، مستخدمًة الكلاب والطائرات بدون طيار والقوارب.

NY Governor's Office جهود بحث NYSP للفتاة المفقودة شارلوت سينا البالغة من العمر 9 سنوات، والتي شوهدت آخر مرة في حديقة بحيرة مورو الحكومية.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد مازون من شرطة نيويورك في بيان مع الحاكم: "بعد هذا البحث المضني، وعندما لم نتمكن من العثور عليها، فمن المحتمل أن تكون عملية اختطاف قد حدثت".

وتم نشر تكنولوجيا متخصصة، بالإضافة إلى أكثر من 100 فرد و75 من مسؤولي إنفاذ القانون في عملية البحث، بحسب البيان. وقد عثرت الشرطة على دراجة شارلوت سينا.

وأضاف مازون: "لا أريد حقًا الخوض في الكاميرات والجوانب التكنولوجية لتحقيقنا وبحثنا، لكن يمكنني أن أؤكد لكم، كما ذكر المحافظ، أننا نبذل كل ما في وسعنا للم شمل شارلوت مع عائلتها".

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وخلصت حاكمة نيويورك إلى أن شرطة الولاية لن تدخر جهدا لتحديد مكان الفتاة المفقودة البالغة من العمر 9 سنوات.