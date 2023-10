شرطة نيويورك تبحث عن الفتاة شارلوت سينا البالغة من العمر 9 سنوات بعد أن فقدت آثارها

قامت شرطة ولاية نيويورك (NYSP) برفع حالة التأهب على خلفية الاشتباه في اختطاف طفلة، على ضوء اختفاء فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات في حديقة بحيرة مورو الحكومية في مقاطعة ساراتوجا، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال ألباني.

وشوهدت شارلوت سينا آخر مرة في حوالي الساعة 6.15 مساء يوم السبت، "وهي ترتدي قميص بوكيمون مصبوغًا وسروالًا أزرق وحذاء تمساح أسود". تم وصفها بأنها أنثى بيضاء ذات شعر أشقر، يبلغ طولها حوالي 5 أقدام وبوصة واحدة وتزن حوالي 90 رطلاً.