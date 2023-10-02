دونالد ترامب: "المدعية العامة فاسدة وجميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد"

لم يكتف دونالد ترامب بالدفاع عن نفسه، بل هاجم المدعية العامة والديموقراطيين، إضافة إلى منافسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محكمة نيويورك، اليوم الإثنين، للمدعية العامة أثناء جلسة محاكمته، "هذه محاولة لإيذائي في الإنتخابات الرئاسية وهذا أمر لم يحصل من قبل مع رئيس سابق”، ووصفها بالعنصرية وقال أنها "تسعى إلى منصب حاكم الولاية لكنها فشلت" وتابع “لدينا مدعية عامة فاسدة وجميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد"

كما هاجم أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن واصفا إياه بـ”الرئيس الذي يقود البلاد ولا يعي ما يفعله، جاء ذلك أثناء منحه الكلمة، لم يكتف دونالد ترامب بالدفاع عن نفسه، بل هاجم المدعية العامة والديموقراطيين، إضافة إلى منافسه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، وتابع “ما يجري معي يعتبر أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم”، ليضيف “الجريمة المرتكبة هي ضدي أنا ووزير العدل فاسد وما يأتي من وزارة الدفاع منسق في واشنطن”.

ومن جهته اعتبر موكل ترامب في مرافعته، أن “ملاحقة الرئيس السابق هي الطريقة الوحيدة لإيقافه لكنه سيتحدى ذلك وسيقاوم.” مؤكدا أن ثروة ترامب تتجاوز بكثير ما يقوله الإدعاء العام" مشيرا إلى أن“القضية ليست إلا تدخلا في الإنتخابات والديمقراطيون يعرفون أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق كبير”.

وكانت فد انطلقت، في وقت سابقمن اليوم الإثنين، عملية محاكمة الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترامب(77 عاما) واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، وهو ما اعتبره ترامب "فرصة للدفاع عن اسمه وسمعته"، وبحسب اللائحة الاتهامية، عمد ترامب وابناه إلى "تضخيم قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021".

وفي السياق قال القاضي آرثر إنغورون إن "ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من هذا القرن بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

وكان ترامب، قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال"، أمس الأحد، أنه سيمثل، اليوم الاثنين، أمام المحكمة، قائلا "سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".

وتهدد هذه المحاكمة الإمبراطورية الاقتصادية للرئيس السابق، كما أنها تمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.وكان ترامب ومحاموه قد ألمحوا إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، حيث استدعي بصفته شاهدا.

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.