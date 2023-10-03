سابقة في تاريخ الولايات المتحدة: عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي

عزل مكارثي جاء بعد اقتراح قدمه جمهوريون متشددون انضموا الى الاقلية الديموقراطية

صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي، ما يعد سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وسط صراع داخلي في بين النواب الجمهوريين.

هذه المرة الأولى في تاريخ المجلس الممتدّ فمنذ 234 عام التي يصوت بها المجلس على مثل هذا القرار الذي حصل على أغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح اقتراح عرضه الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري ـ، تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، وتشرع هذه الخطوة أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة مكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ونجح تمرير القرار بعد أن صوت ثمانية جمهوريين مع 208 من الديموقراطيين.

وبعد هذا التصويت سيعمل مكارثي قائما بأعمال رئيس مجلس النواب حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

اقتراح الإطاحة بمكارثي قدمه النائب الجمهور المتشدد مات غايتز الاثنين . ويعبر غايتز من خلال تقديم الاقتراح بحسب وسائل اعلامية عن الغضب بعد نجاح جهود مكارثي لتفادي الإغلاق الحكومي نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالبهم، وصرح غايتز أمام صحاففيين بأن هناك أمرين لا ثالت لهما، الأول بأن مكارثي لن يكون رئيسا لمجلس النواب، والثاني بأنه سيبقى رئيسا للمجلس بصورة ترضي الديموقراطيين.