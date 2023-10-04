وقالت إدارة شرطة بالتيمور إن "عناصرها كانوا في مكان الحادث من أجل الاستجابة لـ “وضع إطلاق نار نشط” في حرم الجامعة".

أفادت الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في جامعة “مورجان ستيت” بالمدينة يوم الثلاثاء.

وقالت إدارة شرطة بالتيمور إن "عناصرها كانوا في مكان الحادث من أجل الاستجابة لـ “وضع إطلاق نار نشط” في حرم الجامعة".

https://twitter.com/i/web/status/1709414423767507356 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأكدت الشرطة في منشور على منصة (إكس): “نطلب من الجميع الاحتماء في أماكنهم وتجنب المنطقة”.

وقال المتحدث باسم الشرطة فيرنون ديفيس لصحيفة بالتيمور بانر إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص. ولم تعرف حالاتهم على الفور.

AP Photo/Julia Nikhinson وسائل الإعلام تتجمع خارج مدخل جامعة ولاية مورغان بعد تقارير عن إطلاق نار في الحرم الجامعي في بالتيمور، الولايات المتحدة.

جامعة ولاية مورغان هي مؤسسة تاريخية للسود تضم حوالي 9000 طالب، وفقًا لأحدث أرقام التسجيل.