أفادت الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في جامعة “مورجان ستيت” بالمدينة يوم الثلاثاء.

وقالت إدارة شرطة بالتيمور إن "عناصرها كانوا في مكان الحادث من أجل الاستجابة لـ “وضع إطلاق نار نشط” في حرم الجامعة".