English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الولايات المتحدة : إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار في جامعة بمدينة بالتيمور

i24NEWS

دقيقة 1
الشرطة تغلق مدخل جامعة ولاية مورغان أثناء ردها على إطلاق نار في بالتيمور بالولايات المتحدة.
AP Photo/Julia Nikhinsonالشرطة تغلق مدخل جامعة ولاية مورغان أثناء ردها على إطلاق نار في بالتيمور بالولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة بالتيمور إن "عناصرها كانوا في مكان الحادث من أجل الاستجابة لـ “وضع إطلاق نار نشط” في حرم الجامعة".

أفادت الشرطة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بالرصاص في جامعة “مورجان ستيت” بالمدينة يوم الثلاثاء.

Video poster

وقالت إدارة شرطة بالتيمور إن "عناصرها كانوا في مكان الحادث من أجل الاستجابة لـ “وضع إطلاق نار نشط” في حرم الجامعة".

https://twitter.com/i/web/status/1709414423767507356

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وأكدت الشرطة في منشور على منصة (إكس): “نطلب من الجميع الاحتماء في أماكنهم وتجنب المنطقة”.

وقال المتحدث باسم الشرطة فيرنون ديفيس لصحيفة بالتيمور بانر إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص. ولم تعرف حالاتهم على الفور.

AP Photo/Julia Nikhinson
AP Photo/Julia Nikhinsonوسائل الإعلام تتجمع خارج مدخل جامعة ولاية مورغان بعد تقارير عن إطلاق نار في الحرم الجامعي في بالتيمور، الولايات المتحدة.

جامعة ولاية مورغان هي مؤسسة تاريخية للسود تضم حوالي 9000 طالب، وفقًا لأحدث أرقام التسجيل.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق