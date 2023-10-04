دونالد ترامب: "المكائد التي تحاك ضدي لن تؤثر على تقدم في الانتخابات، سأعود وأنهي المرحلة المظلمة"

شدد على عودته إلى الرئاسة وإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالمظلمة من تاريخ البلاد، وتابع "الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة من جديد"

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الوشيكة، مشدداً على عودته إلى الرئاسة وإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالمظلمة من تاريخ البلاد، وتابع "الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة من جديد"

وأكد ترامب على أنه قام بسداد كل المبالغ والديون المستحقة للبنوك، مشيراً إلى أنه لم يُسمح له باستقدام هيئة محلفين في سابقة هي الأولى من نوعها. وأضاف أن "قضية الاحتيال المدني بداية الشيوعية في أميركا، على حد وصفه"، مشيراً إلى أن "قضية الاحتيال المدني ستفشل بلا شك"، وتابع "سنقوم بما هو الأفضل لشعبنا وبلدنا".

جدير بالذكر أن محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال كانت بدأت، الاثنين، يمكن أن توجه ضربة للإمبراطورية العقارية لترامب، حيث اتهمته جيمس بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب.

وتتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل، وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه. وقالت إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.

يشار إلى أن المحاكمة تشمل كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.