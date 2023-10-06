تقرير: ترامب كشف عن معلومات أمنية حساسة تم توزيعها على عشرات الأشخاص

ترامب كشف لملياردير أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية

بعد أشهر من مغادرته البيت الأبيض، تبادل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب معلومات حساسة بشأن الغواصات النووية الأميركية مع الملياردير الأسترالي أنتوني برات، حسبما أوردت شبكة ABC ونيويورك تايمز اليوم (الجمعة)، وذكر التقرير أنه بحسب مصادر مطلعة على الأمر، فإن برات شارك المعلومات مع عشرات الأشخاص الآخرين، بما في ذلك المسؤولين والصحفيين الأجانب.

ونقلت التقارير عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في نيسان/أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو نادٍ ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات.

ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصا على الأقل وفقا لـ إيه بي سي نيوز بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.

وبحسب الوسيلتان الإعلاميتان، فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يُزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ أيار/مايو 2024 في فلوريدا.

وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأميركي للخطر.