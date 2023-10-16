بايدن يندد بقتل طفل مسلم في الولايات المتحدة ويصف الجريمة بأنها "عمل كراهية مروّع"

"هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف من الطريقة التي نصلي بها ومما نؤمن به ومن نحن"، مضيفا أنه يصلي من أجل شفاء والدة الطفل

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في جريمة اعتبرتها الشرطة أنها تأتي على خلفية الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ووصف الجريمة بأنها "عمل كراهية مروّع".

وقال بايدن في بيان "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف من الطريقة التي نصلي بها ومما نؤمن به ومن نحن"، مضيفا أنه يصلي من أجل شفاء والدة الطفل التي أصيبت أيضا بجروح خطيرة في الاعتداء.

وجهت السلطات الأميركية تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى رجل سبعيني الأحد في أعقاب طعنه طفلا حتى الموت وامرأة تستأجر منزلا يملكه على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.

لم تبق 26 طعنة في جسد الطفل ذي الست سنوات أملا بالنجاة، لكن من المتوقع أن تتماثل والدته 32 (عاما) للشفاء من الهجوم "المشين" السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي.