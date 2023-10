العثور على رئيسة كنيس ديترويت ميتة طعنا بالسكين خارج منزلها

تعرضت سامانثا وول رئيسة كنيس ديترويت لحادث طعن حتى الموت خارج منزلها، أمس السبت.

كانت سامانثا وول تدير كنيسًا يهوديًا في ديترويت وكانت عضوًا معروفًا في المجتمع. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم العثور عليها أمس (السبت) ميتة خارج منزلها. وأبلغ الكنيس بوفاتها المفاجئة وأضاف أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات لاحقًا. وأضافوا: "فليكن ذكرها مؤبدا". ولم يتم توضيح ملابسات القضية بعد، ولم يتم الإعلان بعد عما إذا تم القبض على أي مشتبه بهم في القضية. وأعلنت الشرطة أنها تحقق في دوافع القتل.

ترأس فال وول البالغ من العمر 40 عامًا معبد Isaac Agree Downtown Synagogue منذ عام 2022. وقد شاركت أيضًا في السياسة المحلية، وعملت مع عضوة الكونجرس الديمقراطية أليسا سلوتكين وفي طاقم حملة المدعي العام دانا نيسيل، وهي أيضًا ديمقراطية.

وكتبت نيسيل: "أشعر بالصدمة والحزن والفزع عندما علمت أن سام قُتلت بوحشية". "لقد كانت ألطف شخص عرفته على الإطلاق، قادها الحب الصادق لمجتمعها وبلدها وبلدها. لقد استخدمت إيمانها ونشاطها لخلق مكان أفضل للجميع."

وجاء في رسالة من الاتحاد اليهودي إلى المجتمع في المدينة أنه "في الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن الدافع هو معاداة السامية، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع". وأضافوا أيضًا أنهم على اتصال بالسلطات.

يتأثر العالم بأصداء الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد هجوم دموي لحماس على البلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر قبل أسبوعين، ومن المحتمل أن تدفع المشاهد وأحيانا الدعاية أفرادا غاضبين للانتقام من أشخاص محسوبين على الطرف الآخر، ومنهم من يمد خطا بين تلك الأحداث وبين حادثة القتل المأساوية: