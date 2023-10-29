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رحيل ماثيو بيري نجم مسلسل "فريندز" بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 54 عاما

i24NEWS

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الممثل ماثيو بيري يحضر حفل توزيع جوائز تي في لاند لعام 2003 في مسرح بالاديوم في هوليوود
Chris Delmas / AFPالممثل ماثيو بيري يحضر حفل توزيع جوائز تي في لاند لعام 2003 في مسرح بالاديوم في هوليوود

توفي الممثل ماثيو بيري، الذي لعب دور البطولة في المسلسل الكوميدي Friends، عن عمر ناهز 54 عاماً. الغموض يلف حادثة موت الممثل الذي وفقا للتقارير غرق في حوض استحمام بمنزله

توفي الممثل ماثيو بيري، الذي لعب دور البطولة في المسلسل الكوميدي Friends، عن عمر ناهز 54 عاماً. الغموض يلف حادثة موت الممثل الذي وفقا للتقارير غرق في حوض استحمام بمنزله.

 ووصلت الشرطة الى المنزل بعد أن أصيب بيري بسكتة قلبية على ما يبدو، ولم يتم العثور على أي مخدرات هناك.

 اشتهر بيري بدور تشاندلر بينج في مسلسل Friends، الذي رواجا كبيرا على نطاق عالمي وتم بثه لمدة 10 مواسم.

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