رحيل ماثيو بيري نجم مسلسل "فريندز" بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 54 عاما

توفي الممثل ماثيو بيري، الذي لعب دور البطولة في المسلسل الكوميدي Friends، عن عمر ناهز 54 عاماً. الغموض يلف حادثة موت الممثل الذي وفقا للتقارير غرق في حوض استحمام بمنزله

توفي الممثل ماثيو بيري، الذي لعب دور البطولة في المسلسل الكوميدي Friends، عن عمر ناهز 54 عاماً. الغموض يلف حادثة موت الممثل الذي وفقا للتقارير غرق في حوض استحمام بمنزله.

ووصلت الشرطة الى المنزل بعد أن أصيب بيري بسكتة قلبية على ما يبدو، ولم يتم العثور على أي مخدرات هناك.

اشتهر بيري بدور تشاندلر بينج في مسلسل Friends، الذي رواجا كبيرا على نطاق عالمي وتم بثه لمدة 10 مواسم.