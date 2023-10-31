مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جيك لو سفيرا لدى إسرائيل

ويشار الى أن لو كان شغل في الماضي منصب وزير الخزانة في الولايات المتحدة ومناصب هامة أخرى

عينت الولايات المتحدة جيك لو بمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على التعيين وسيحل محل سلفه بالمنصب توم نيدس.

لو، يهودي أمريكي ملتزم دينيا، شغل منصب وزير الخزانة في الولايات المتحدة. كما شغل منصب رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض خلال فترة من ولاية أوباما، وكذلك خلال فترة الرئيس السابق بيل كلينتون.

حتى أنه شغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في الفترة 2012-2013. وقد شغل مجموعة واسعة من المناصب في القطاع العام، من بين مناصب أخرى عندما كان مستشارًا خاصًا للرئيس كلينتون، ومديرًا تنفيذيًا للشؤون التشريعية في مكتب الإدارة والميزانية في الكونجرس الأمريكي.

وفي يونيو/حزيران 2014، اختارته صحيفة "جيروزاليم بوست" كواحد من أكثر خمسين يهودياً مؤثرا في العالم، وأعلن الرئيس جو بايدن الشهر الماضي أنه ينوي تعيينه في منصب سفير إلى إسرائيل.