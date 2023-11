وفاة متظاهر يهودي 69 عامًا بعد تعرضه للضرب من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا

"بينما ننتظر المزيد من المعلومات من شركائنا في مجال إنفاذ القانون، نذكركم بأن هذه رابع جريمة كبرى معادية للسامية ترتكب في لوس أنجلوس هذا العام وحده. العنف ضد شعبنا ليس له مكان في المجتمع المتحضر

قالت السلطات إن بول كيسلر، وهو رجل يهودي يبلغ من العمر 69 عاما، توفي يوم الاثنين بعد "مشادات" مع متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية في ضواحي لوس أنجلوس. وأصيب الرجل بعد ظهر يوم الأحد خلال مظاهرات إحداها مؤيدة لإسرائيل وأخرى مؤيدة للفلسطينيين في مدينة ثاوزند أوكس، شمال غرب لوس أنجلوس الكبرى.

وقال المسؤولون إنه لدى وصول الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على كيسلر وقد أصيب في رأسه. وأفاد مكتب عمدة مقاطعة فينتورا: "أشارت روايات الشهود إلى أن كيسلر كان متورطًا في مشاجرة بالأيدي مع متظاهرين من الفريق المضاد".

وجاء في البيان أنه "خلال المشاجرة، سقط كيسلر إلى الخلف وارتطم رأسه بالأرض". ويجري التحقيق في وفاة كيسلر باعتبارها جريمة قتل، لكن السلطات لم تستبعد احتمال كونها جريمة كراهية.

وأدانت المنظمات اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الحادث. كما أصدر الاتحاد اليهودي في لوس أنجلوس الكبرى بيانًا: "لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا بالوفاة المأساوية لرجل يهودي مسن أصيب في رأسه بمكبر صوت كان يستخدمه متظاهر مؤيد للفلسطينيين في قرية ويستليك. قلوبنا مع عائلة الضحية."

"بينما ننتظر المزيد من المعلومات من شركائنا في مجال إنفاذ القانون، نذكركم بأن هذه رابع جريمة كبرى معادية للسامية ترتكب في لوس أنجلوس هذا العام وحده. العنف ضد شعبنا ليس له مكان في المجتمع المتحضر. نحن نطالب بالأمان. لن نتسامح مع العنف ضد مجتمعنا. وسنبذل كل ما في وسعنا لمنعه".

اختبرت لوس أنجلوس، مثل العديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ارتفاعا في الحوادث وأعمال التخريب المعادية للسامية منذ بداية حرب إسرائيل ضد حماس. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، رصدت مجموعة "أوقفوا معاداة السامية" شخصين زجا بنفسيهما داخل مسيرة مؤيدة لإسرائيل وهتفا تحية لهتلر "هيل هتلر".