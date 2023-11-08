الموساد وقوات الأمن البرازيلية يحبطون تنفيذ هجوم إيراني على إسرائيليين ويهود في البرازيل

وفي بيان أصدره الموساد أعرب عن "تقديره العميق لقوات الأمن البرازيلية لإلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل لصالح حزب الله". وكانت هذه الخلية تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية داخل البرازيل

نجحت الأجهزة الأمنية في البرازيل، بالتعاون مع الموساد وشركاء أمنيين عالميين، في إحباط هجوم مدبر خطط له تنظيم حزب الله.

وتظهر التحقيقات أن هذه المؤامرة تم توجيهها وتمويلها من قبل النظام الإيراني، ما يدل على حجم انتشار تلك الشبكة في جميع أنحاء العالم.

وفي بيان أصدره الموساد أعرب عن "تقديره العميق لقوات الأمن البرازيلية لإلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل لصالح حزب الله". وكانت هذه الخلية تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية داخل البرازيل.

https://twitter.com/i/web/status/1722320136781066336 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

والجليّ هو أن حزب الله وإيران استغلتا انشغال العالم في الصراع الدائر في غزة ضد حماس، لتنفيذ عمليات ضد المصالح الإسرائيلية واليهودية والغربية.