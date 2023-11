الموساد وقوات الأمن البرازيلية يحبطون تنفيذ هجوم إيراني على إسرائيليين ويهود في البرازيل

نجحت الأجهزة الأمنية في البرازيل، بالتعاون مع الموساد وشركاء أمنيين عالميين، في إحباط هجوم مدبر خطط له تنظيم حزب الله.

وتظهر التحقيقات أن هذه المؤامرة تم توجيهها وتمويلها من قبل النظام الإيراني، ما يدل على حجم انتشار تلك الشبكة في جميع أنحاء العالم.

وفي بيان أصدره الموساد أعرب عن "تقديره العميق لقوات الأمن البرازيلية لإلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل لصالح حزب الله". وكانت هذه الخلية تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية داخل البرازيل.