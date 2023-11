ترامب: "ليس هناك كراهية في العالم كتلك التي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما يحدث في غزة أمر فظيع"

سجل المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب موقفا غير معهود عبر تصريحاته المتعلقة بإسرائيل التي تخوض حربا شعواء ضد حماس في قطاع غزة حيث وصف في مقابلة جديدة ما يدور في قطاع غزة قائلا: "إنه أمر فظيع" على ما جاء في معريف.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون يونيفيجن قال ترامب: "ما يحدث في غزة أمر فظيع.. فظيع للغاية.. لكلا الجانبين، الكثير من الناس يموتون، وهناك حرب مستمرة ولا ينبغي أن يحدث ما يحدث".