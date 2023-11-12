ترامب: "ليس هناك كراهية في العالم كتلك التي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما يحدث في غزة أمر فظيع"

ألقى ترامب باللوم على الرئيس بايدن في قدرة حماس على مهاجمة إسرائيل وشدد على أن الولايات المتحدة حولت أموالا إلى إيران، كما كرر قوله بأن إراقة الدماء لم تكن لتحدث لو كان رئيسا

سجل المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب موقفا غير معهود عبر تصريحاته المتعلقة بإسرائيل التي تخوض حربا شعواء ضد حماس في قطاع غزة حيث وصف في مقابلة جديدة ما يدور في قطاع غزة قائلا: "إنه أمر فظيع" على ما جاء في معريف.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون يونيفيجن قال ترامب: "ما يحدث في غزة أمر فظيع.. فظيع للغاية.. لكلا الجانبين، الكثير من الناس يموتون، وهناك حرب مستمرة ولا ينبغي أن يحدث ما يحدث".

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وقال الرئيس الأمريكي الأسبق "ليس هناك كراهية في العالم كتلك الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في بعض الأحيان عليك أن تترك الأمور تسير وترى كيف ستنتهي". وأضاف "على كلا الطرفين تسوية الأمر"، وسط تأكيده على أنه يدعم بشكل كامل الحرب ضد حماس.

ببداية الحرب قبل نحو شهر تقريبا انتقد ترامب بشدة رئيس الوزراء نتنياهو وسلوك المخابرات الإسرائيلية واعتبره إخفاقا مدويا. وقال "عليهم إصلاح الأمر".

وألقى ترامب باللوم على الرئيس بايدن في قدرة حماس على مهاجمة إسرائيل وشدد على أن الولايات المتحدة حولت أموالا إلى إيران، المعروفة بدعمها لحماس منذ فترة طويلة. كما كرر اقتراحه بأن إراقة الدماء لم تكن لتحدث لو كان رئيسا. كما نسب المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى بايدن أيضا ووصف المنظمة مراراً وتكراراً بأنها "ذكية جداً".