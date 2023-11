الرئيس البرازيلي لولا يصف الردّ الإسرائيلي على هجوم حماس بأنه خطير بنفس القدر

أثار الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا جدلاً وانتقادات حين وضع تصرفات إسرائيل في غزة في معادلة التساوي مع الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقت اخترقت السياج الحدودي وانقض مسلحوها على فرقة غزة ومن ثم على المدنيين في البلدات والكيبوتسات الحدودية مع قطاع غزة مخلفين مشاهد مأساوية تتلاحق آثارها يوما بعد يوم.

وأدلى لولا بهذه التصريحات يوم الاثنين خلال حفل أقيم في برازيليا للترحيب بالبرازيليين وعائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من غزة.

واتهم إسرائيل باستهداف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، وشبه الرد الإسرائيلي بهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس. وقال لولا: "بعد العمل الإرهابي الذي أثارته حماس، فإن العواقب، الحل الذي أقدمت عليه دولة إسرائيل، خطيرة كمثل أعمال حماس".

واتهم لولا إسرائيل بشن غارات جوية على مناطق يتواجد فيها مدنيون، بما في ذلك المستشفيات، وادعى أن الخسائر البشرية، خاصة بين النساء والأطفال، كانت غير مسبوقة. وأضاف "إنهم يقتلون الأبرياء دون أي معايير... إنهم لا يقتلون جنودا، بل يقتلون أطفالا".

أثارت تصريحات الرئيس البرازيلي ردود فعل حادة من ممثلي الجالية اليهودية في البلاد، الذين اعتبروا التصريحات "خاطئة" و"غير عادلة" و"خطيرة". وشددوا على الجهود الواضحة التي تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما أدانوا حماس بسبب الهجمات التي أدت إلى اندلاع الصراع.