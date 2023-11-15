مسيرة حاشدة في واشنطن للمطالبة بالإفراج عن المختطفين الإسرائيليين لدى حماس

شارك في المسيرة نحو 300 الف يهودي أمريكي من كافة أنحاء الولايات المتحدة، وعرف الحدث على أنه حدث أمني على أعلى مستوى

شارك مئات الآلاف في المسيرة التضامنية مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي مسيرة نظمتها الجالية اليهودية في الجادة الوطنية المركزية في المدينة، بمشاركة الجاليات اليهودية من كل أنحاء الولايات المتحدة والذين نظموا حافلات ورحلات طيران للمشاركة في الحدث. وتم تعريف الحدث من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأنه حدث أمني على المستوى الأول، وهو أعلى تصنيف متاح ضمن إطار تقييم المخاطر.

خلال الوقفة التضامنية مع المختطفين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة، تحدث مسؤولون كبار من الكونغرس الأمريكي وممثلون عن عائلات المختطفين وفنانون إسرائيليون وأميركيون وآخرون، هذا وقررت الوزارات الحكومية القريبة من مكان الوقفة السماح لموظفيها بعدم الحضور خشية الازدحام المروري الشديد.

وقررت العديد من المدارس اليهودية إلغاء الدراسة وتشجيع طلابها على المشاركة في المسيرة؛ وأصدرت معظم المنظمات اليهودية الكبرى دعوات لمؤيديها لحضور الحدث. واعتبرت المسيرة بمثابة دعوة لدعم إسرائيل، والافراج عن المختطفين، ومكافحة معاداة السامية. وعقد أهالي المختطفين الإسرائيليين أيضا على هامش المسيرة اجتماعات مع أعضاء الكونغرس وممثلي الحكومة، كما فعلوا في الأسابيع السابقة.