بايدن: الحرب ستنتهي بمجرد أن تفقد حماس القدرة على قتل الإسرائيليين

وردا على سؤال حول تحركات الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء المحاصر قال إنه حذّر من أنها بحاجة إلى أن تكون عملية دقيقة. وقال "دعوني أكون دقيقا. لقد ناقشنا ضرورة أن يكونوا حذرين للغاية"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن الحرب في غزة ستستمر حتى اللحظة التي تفقد فيها حماس قدرتها على قتل الإسرائيليين.

وأضاف الزعيم أنه "يشعر بأمل طفيف" في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، مؤكدا أنه طلب من إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية" في تحركاتها العسكرية حول المستشفيات في القطاع.

وقال عندما سئل عن التقدم المحرز في تحرير الرهائن المحتجزين في 7 أكتوبر/تشرين الأول: "لا أريد أن أقول أكثر مما أعرفه لأنني لا أعرف ما حدث في الساعات الأربع الماضية، لكننا حصلنا على تعاون كبير من القطريين".

وأشار بايدن إلى "التوقف الذي وافق عليه الإسرائيليون" قبل أن يقطع فكرته ويقول "سأتوقف. لكنني متفائل إلى حد ما".

وتقود قطر جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة.

وردا على سؤال حول تحركات الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء المحاصر، حيث تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن حماس لديها نقطة قيادة، قال إنه حذّر من أنها بحاجة إلى أن تكون عملية دقيقة. وقال "دعوني أكون دقيقا. لقد ناقشنا ضرورة أن يكونوا حذرين للغاية".

تحدث بايدن بعد لقاء قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أنه لا يزال يعتبر الرئيس الصيني "ديكتاتوراً"، وهو التصنيف الذي أثار غضب بكين في وقت سابق من العام. وقال بايدن في ختام مؤتمر صحفي حين سئل إن كان سيواصل استخدام ذلك الوصف: "حسنا، أعني أنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على شكل حكومة مختلف تمامًا عن نظامنا".