مكتب التحقيقات الفيديرالي "متخوف" من امكانية قيام حماس بالتخطيط لعمليات على الأراضي الأمريكية

يقول رئيس المكتب أن حماس تحاول تجنيد مؤيدين ونشطاء مؤيدين لها في الولايات المتحدة الأمريكية

صرح رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية "اف بي اي" كريستوفر ري الخميس بأن وكالة الاستخبارات تحقق بشبهات بأن حماس تحاول تجنيد مؤيدين ونشطاء لها في الولايات المتحدة.

رغم أنه لم يتم اعتبار حماس في الماضي بأنها منظمة تهدد المصالح الأمريكية بصورة مباشرة إلا أن ري قال :"حصلنا على معلومات من العديد من الأمريكيين، ونحن نحقق مع عدد من الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم".

وأضاف ري :"نحن لا نستبعد بأن تحاول حماس أو منظمة ارهابية اخرى، تنفيذ هجوم على أرض الولايات المتحدة، من الممكن أن من وحي حدث 7 أكتوبر، غالبية المعلومات التي حصلنا عليها تتعلق بأهداف يهودية، مثل استهداف معابد يهودية أو شخصيات يهودية عامة، لكن يوجد أيضا تحذيرات لمخاوف من المساس بالمجتمعات الاسلامية".

وطالب رئيس مكتب التحقيقات الكونغرس الأمريكي تمديد صلاحية البند 702، الذي يسمح بالتنصت على أجهزة خليوية وحواسيب لمواطنين. إن لم يمدد الكونغرس الإجراء المثير للجدل، والذي واجه انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، فإن صلاحيته ستنتهي الشهر القادم.