البيت الأبيض ينفي تقريرا عن صفقة للإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحماس

توصلت المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، وفقًا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، ولكن سرعان ما نفاه المتحدث باسم البيت الأبيض.

وبحسب ما ورد الأحد، تضمن الاتفاق هدنة لمدة 5 أيام، يتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة بمجموعات صغيرة على مدار 24 ساعة، وسط عمل مراقبين من أجل الحفاظ على عدم انتهاك الهدنة.

لم يتوصل أي تقرير عن الصفقة الأخيرة، ولا التقارير السابقة، إلى اتفاق نهائي بشأن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، بعد أن نفذت منظمة حماس مجازر وحشية في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول بحسب شهود عيان، واختطفت مئات الأشخاص، تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر ونساء مسنات في الثمانينات من أعمارهن.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست، شريطة عدم الكشف عن هويته، فيما يتعلق بالصفقة التي ورد أنها مفصلة في ست صفحات تشتمل على الشروط: "لقد أحرزنا بعض التقدم في الآونة الأخيرة وعملنا بجد لتحقيق هذا التقدم، لكن الوضع لا يزال متقلبًا".

ومن شأن الصفقة أن تفرج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن لدى منظمة حماس. وإذا تم الاتفاق عليها، فإن الهدنة ستسمح أيضًا بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، لدخول غزة من مصر. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإنه "يمكن أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".

ونشرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، على موقع X ردًا على التقرير: "لم نتوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".