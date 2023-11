الأرجنتين تذهب من اليسار إلى أقصى اليمين مع فوز خافيير مالي

انتخبت الأرجنتين المرشح الرئاسي الليبرالي خافيير مايلي، بفارق كبير، الأمر الذي وضع الأمل في وعوده الكبيرة لبلد يعاني من تضخم بلغ 143 بالمائة. وقال مايلي في خطاب الفوز: "اليوم تبدأ إعادة إعمار الأرجنتين. اليوم يبدأ نهاية تراجع الأرجنتين". "لقد وصل نموذج الانحطاط إلى نهايته. وليس هناك طريق للعودة".

وبحصوله على 55.7% من الأصوات، تغلب مايلي على منافسه وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا، الذي حصل على 44% من الأصوات وسرعان ما اعترف بالهزيمة. وحقق من يصف نفسه بـ "الرأسمالي الفوضوي" اضطرابا هائلا بإطاحته بالائتلاف البيروني الشعبوي الذي هيمن لفترة طويلة على السياسة الأرجنتينية.

ويتولى ميلي الرئاسة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر خلفا للرئيس البيروني (يسار وسط) ألبرتو فرنانديز.

عانى ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية لعقود من الأزمات في ظل حكومات تدخلية كبيرة على الرعاية الاجتماعية تلجأ إلى طباعة النقود لتمويل الإنفاق، مما يزيد التضخم، بينما يقترض بكثافة فقط للتخلف عن سداد ديونه، ويفرض رقابة صارمة على الوصول إلى الدولار الأمريكي.

وقال مايلي محذرا من أنه "لا يوجد مجال للتدرج... أو أنصاف الحلول".

ارتكز برنامج مايلي الرئيسي إلى خطة للتخلص من البيزو الضعيف مقابل الدولار الأمريكي بمعى دولرة الاقتصاد وإلغاء البنك المركزي للتخلص من "سرطان التضخم".

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن احتياطيات البلاد من الدولار منخفضة للغاية بحيث لا يمكن أن تحدث هذه الخطوة في أي وقت قريب.

ودفع أسلوب مايلي، وهو اقتصادي يبلغ من العمر 53 عامًا من خلال شعره الأشعث وسوالفه الكثيفة، الكثيرين إلى مقارنته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لا سيما تصريحاته المثيرة للجدل، وهنأ كلاهما الأرجنتيني المنتخب حديثًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن "(تتطلع) إلى العمل مع الرئيس المنتخب مايلي وحكومته بشأن الأولويات المشتركة". وتمنى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا "حظا سعيدا ونجاحا" للحكومة الأرجنتينية الجديدة.