الولايات المتحدة:"مجموعة فاغنز تخطط لتزويد حزب الله وايران بمعدات عسكرية"

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن الصفقة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين اقرب من أي وقت مضى

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي مساء اليوم بأن التعاون العسكري بين روسيا وايران يتزايد. وهذا "يضر بأوكرانيا، وجيران ايران والمجتمع الدولي، ايران تزود غزة بطائرات مسيرة وذخائر مدفعية".

وكما أشير في الماضي قال كيربي :"من الممكن أن مجموعة فاغنر تخطط لتزويد حزب الله أو ايران بمعدات عسكرية. الولايات المتحدة ستراقب وضع العلاقات بين روسيا وايران وستتخذ الخطوات المناسبة وقت الضرورة".

وحول الصفقة المحتملة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين لدى حماس قال كيربي :"نحن أقرب من أي وقت مضى، نعمل على تحقيق ذلك بصورة جادة جدا ولا نريد أن نصرح بأي شيء في هذه الساعات الحساسة التي يمكن أن تعرض الصفقة للخطر".