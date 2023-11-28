توجيه الاتهام لأميركي أطلق النار على ثلاثة طلاب فلسطينيين في فيرمونت

استهدف الهجوم ثلاثة طلاب فلسطينيين يبلغون من العمر 20 عامًا كانوا يسيرون في الشارع. وبحسب الشرطة، فإن المهاجم واجه الطلاب وأطلق النار على كل منهم "دون أن يتكلم" وفر بعدها من مكان الحادث

وجّهت النيابة العامة في فيرمونت (شمال شرق الولايات المتّحدة) الإثنين تهمة محاولة القتل إلى رجل أميركي أطلق النار على ثلاثة طلاب جامعيين فلسطينيين، وتشتبه السلطات بأن يكون الدافع وراءها هو الكراهية.

وقالت سارا جورج، المدّعية العامة لولاية فيرمونت، إنّه لا توجد حتى الآن أدلّة كافية لتشديد التّهم الموجّهة إلى جايسن إيتون (48 عاماً) إلى درجة "جريمة بدافع الكراهية".

وتم القبض على جيسون جيه إيتون، 48 عامًا، الذي دفع ببراءته خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين، بالقرب من مكان الهجوم من قبل قسم شرطة برلينجتون بعد ظهر يوم الأحد.

استهدف الهجوم، الذي وقع مساء السبت، ثلاثة طلاب فلسطينيين يبلغون من العمر 20 عامًا كانوا يسيرون في الشارع. وبحسب إدارة الشرطة، فإن المهاجم، المسلح بمسدس، واجه الطلاب وأطلق النار على كل منهم "دون أن يتكلم" وفر بعدها من مكان الحادث.

Burlington Police Department جيسون إيتون، منفذ إطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين

وأفاد وزير التعليم الفلسطيني الأسبق مروان عورتاني بأن ضحايا الإعتداء وصلوا بيرلينجتون لزيارة جدة أحدهم هو هشام عورتاني لقضاء عطلة عيد الشكر، وكانوا في نزهة قبل العشاء عندما وقع الحادث. ونجا الثلاثة لكنهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وأكّدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الإثنين أنّ الرئيس جو بايدن "مصدوم بشدّة" بسبب هذه الجريمة. كما اجتذبت القضية تدقيقا متزايدا وسط تزايد التقارير عن جرائم الكراهية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.