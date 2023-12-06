تقارير أولية: ضحايا في حادث إطلاق نار في جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس وتحييد المنفذ

أكدت السلطات في وقت لاحق ردها على المدرسة، مشيرة إلى وجود العديد من الضحايا. وقال أحد الطلاب لشبكة CNN: "كنا نسمع طلقات الرصاص".

تجري إدارة شرطة لاس فيجاس تحقيقًا في حادث إطلاق نار نشط تم الإبلاغ عنه في جامعة نيفادا، بلاس فيجاس، وظهر الوضع المثير للقلق في وقت الظهيرة اليوم الأربعاء عندما استجابت شرطة الجامعة لبلاغات عن إطلاق نار في أحد المباني.

https://twitter.com/i/web/status/1732501267434594672 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونشرت الجامعة على منصة"إكس" في حوالي الساعة 11:53 صباحًا بالتوقيت المحلي (7:53 مساءً بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء أنه تم إطلاق أعيرة نارية في الحرم الجامعي. وقالت شرطة لاس فيغاس إنه "يبدو أن هناك العديد من الضحايا في هذا الوقت" في الجامعة، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.وتابعت "تم تحديد موقع المشتبه به وتحييده".

وأشارت التقارير اللاحقة إلى إطلاق نار إضافي في اتحاد الطلاب، مما زاد من المخاوف. وأكدت السلطات في وقت لاحق ردها على المدرسة، مشيرة إلى وجود العديد من الضحايا. وقال أحد الطلاب لشبكة CNN: "كنا نسمع طلقات الرصاص".

وتم حث الجمهور على تجنب المنطقة.