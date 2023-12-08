اتهام هانتر بايدن نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي

الأمر الذي سيزيد من حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية

وجّه القضاء الفدرالي لائحة اتهام ثانية إلى نجل الرئيس جو بايدن، وهذه المرة بتهمة الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيزيد من حملة المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ هانتر بايدن (53 عاماً) "كان متورّطاً في مخطّط" سمح له بتجنّب دفع 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقّة للفترة الضريبية من العام 2016 إلى العام 2019.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP هانتر وجو بايدن

واضافت اللائحة التي تتضمّن تفاصيل تسعة اتهامات تراوح بين التهرّب الضريبي والإقرارات الكاذبة، أنه "أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع ضرائبه".

وأنفق المحامي ورجل الأعمال السابق أمواله لتمويل تعاطيه المخدّرات، ودفع تكاليف "المرافقين" والسيارات والملابس الفاخرة، وفق لائحة الاتهام. وتعني لائحة الاتهام الجديدة أنّ نجل الرئيس، الذي يُلاحق أيضا بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكم مرّتين السنة المقبلة، بينما يسعى والده لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وكانت هذه الملاحقات القضائية الجديدة متوقعة منذ إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس، هذا الصيف، والذي كان من المفترض أن يجنّبه السجن والتعرض لمحاكمة محرجة.

ويغّطي الاتفاق الاتهامات بالتهرّب الضريبي وتلك المتعلّقة بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. لكن تمّ سحبه بعد شكوك أبداها أحد القضاة في تموز/يوليو في مدى صحته.