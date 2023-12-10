استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا بعد جلسة استماع حول معاداة السامية

"بصفتنا رئيسًا للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، فإننا نقود أكبر تعبئة في تاريخنا لدعم حق إسرائيل في حماية مواطنيها وضد السامية، بما في ذلك تنظيم أكبر مسيرة يهودية في التاريخ الأمريكي

قدمت رئيسة جامعة بنسلفانيا (UPenn)، إليزابيث ماجيل، الليلة الماضية استقالتها، وتبعها بعد ساعات قليلة رئيس مجلس أمناء الجامعة سكوت بوك، بعد جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي سلطت الضوء على الموقف المتناقض لرابطة آيفي ليج (رابطة اللبلاب التي تجمع ثماني جامعات من أشهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة) بشأن معاداة السامية.

ورحبت عضوة الكونجرس الأمريكي إليز ستيفانيك، الجمهورية من نيويورك، بالاستقالة، لكنها قالت إنها "مجرد البداية لمعالجة الفساد المتفشي لمعاداة السامية الذي دمر مؤسسات التعليم العالي المرموقة في أمريكا".

(AP Photo/Mark Schiefelbein) النائب إليز ستيفانيك، جمهوري من ولاية نيويورك، تتحدث خلال جلسة استماع للجنة التعليم بمجلس النواب في الكابيتول هيل، في واشنطن، الولايات المتحدة.

صرحت ستيفانيك في X، متابعة جلسة الاستماع في الكونجرس، "يمكن لهذه الجامعات أن تتوقع إجراء تحقيق قوي وشامل من قبل الكونجرس في جميع جوانب ارتكاب مؤسساتها للإهمال معاداة السامية، بما في ذلك الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والقيادة العامة والحوكمة".

وقالت عضوة الكونجرس عقب جلسة الاستماع يوم الثلاثاء "في حالة جامعة هارفارد، فقد سألت الرئيس جاي 17 مرة عما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفارد".

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وردت ماجيل قائلة: "إنه قرار يعتمد على السياق". وعندما تعرضت رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث للضغط قالت إنه "سيتم التحقيق بالتهديدات باعتبارها مضايقة إذا كانت منتشرة وشديدة"، و"إذا استهدفت أفرادا".

ردًا على جلسة الاستماع، كتب أربعة وسبعون مشرعًا أمريكيًا رسائل تطالب بالإقالة الفورية لماجيل ورئيسي جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وكتب بوك في بيان أن ماجيل ستبقى في منصبها حتى يتم تعيين رئيس مؤقت وستظل أستاذة ثابتة في كلية الحقوق بالجامعة.

وبعد استقالته، تولت نائبة رئيس مجلس الإدارة، جولي بلات، منصب الرئيس مؤقتًا، حسبما أعلنت اللجنة التنفيذية ليلة السبت. وهي تعمل أيضًا كرئيسة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية.

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وقالت بلات في بيان “لقد عملت بجد من الداخل لمعالجة القضايا المتزايدة المتعلقة بمعاداة السامية في الحرم الجامعي. لسوء الحظ، لم نحقق كل التقدم الذي كان ينبغي لنا أن نحققه ونعتزم تحقيقه”.

وتابعت "نظرًا لفرصة الاختيار بين الصواب والخطأ، في رأيي، فشل رؤساء الجامعات الثلاثة الذين أدلوا بشهاداتهم في مجلس النواب الأمريكي. وأضافت أن تغيير القيادة في الجامعة كان ضروريا ومناسبا".