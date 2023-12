استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا بعد جلسة استماع حول معاداة السامية

قدمت رئيسة جامعة بنسلفانيا (UPenn)، إليزابيث ماجيل، الليلة الماضية استقالتها، وتبعها بعد ساعات قليلة رئيس مجلس أمناء الجامعة سكوت بوك، بعد جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس النواب الأمريكي سلطت الضوء على الموقف المتناقض لرابطة آيفي ليج (رابطة اللبلاب التي تجمع ثماني جامعات من أشهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة) بشأن معاداة السامية.

ورحبت عضوة الكونجرس الأمريكي إليز ستيفانيك، الجمهورية من نيويورك، بالاستقالة، لكنها قالت إنها "مجرد البداية لمعالجة الفساد المتفشي لمعاداة السامية الذي دمر مؤسسات التعليم العالي المرموقة في أمريكا".

صرحت ستيفانيك في X، متابعة جلسة الاستماع في الكونجرس، "يمكن لهذه الجامعات أن تتوقع إجراء تحقيق قوي وشامل من قبل الكونجرس في جميع جوانب ارتكاب مؤسساتها للإهمال معاداة السامية، بما في ذلك الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والقيادة العامة والحوكمة".

وقالت عضوة الكونجرس عقب جلسة الاستماع يوم الثلاثاء "في حالة جامعة هارفارد، فقد سألت الرئيس جاي 17 مرة عما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفارد".