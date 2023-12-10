وزير خارجية إسرائيل وممثلون عن عائلات المختطفين لدى حماس يلتقون رئيس الوزراء الأرجنتيني القادم

"الأرجنتين دولة استراتيجية في أمريكا الجنوبية، وفي عهد الرئيس ميلاي، سيتم تعزيز التحالف بين البلدين. لقد شكرته على موقفه الثابت إلى جانب إسرائيل في حربها ضد الإرهاب وعزمه إعلان حماس إرهابية"

التقى وزير الخارجية إيلي كوهين في الأرجنتين، الليلة الماضية مصحوبا بعدد من أفراد عائلات المختطفين لدى حماس، بما في ذلك أقارب عائلة بيبس وهم مواطنون أرجنتينيون، مع الرئيس الأرجنتيني القادم خافيير ميلاي.

وهنأه الوزير إيلي كوهين على توليه منصبه رسميًا في الغد. وشكره على نيته نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس ودعاه لافتتاحها في أقرب وقت. وأبلغ الرئيس القادم أنه سيعمل على إعلان حماس منظمة إرهابية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة تعميق العلاقات بين البلدين وتوسيع التجارة والاقتصاد. واختتم الرئيس ميلاي اللقاء مع أهالي المختطفين بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين من غزة.

وقال وزير الخارجية خلال اللقاء: "الأرجنتين دولة استراتيجية في أمريكا الجنوبية، وفي عهد الرئيس ميلاي، سيتم تعزيز التحالف بين البلدين. لقد شكرته على موقفه الثابت إلى جانب إسرائيل في حربها ضد الإرهاب وعزمه إعلان حماس إرهابية. ودعوته إلى إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط. وقد دعوت الرئيس لزيارة إسرائيل وافتتاح سفارة الأرجنتين في القدس، وفقا لما ذكره الرئيس القادم نفسه في خطاباته في الأشهر الأخيرة".

Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى جانب الرئيس القادم للأرجنتين خافيير ميلاي

من جانبه قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي: "أريد أن أؤكد تضامننا الكامل مع شعب إسرائيل في أعقاب الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية. ونحن ندينها بشدة ووضوح. وأنا أؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، فإننا ندرس احتمالات إعلان حماس منظمة إرهابية في الأرجنتين".

Noam Revkin Fenton/Flash90 أقارب الأشخاص الذين اختطفتهم منظمة حماس في 7 أكتوبر، 2023، بعد لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خارج مقر إقامة الرئيس في القدس، 22 أكتوبر، 2023.

وتعد الأرجنتين موطنا لخامس أكبر جالية يهودية في العالم، والتي تعرضت أيضا لأضرار جراء هجمات عدائية على أراضيها، بما في ذلك هجوم حزب الله على السفارة الإسرائيلية الذي قتل فيه 29 شخصا في عام 1992. وعليه، ناقش الطرفان آخر التطورات فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، وأكد له الوزير كوهين أن "على العالم الغربي برمته أن يتحرك لإخراج حماس بكل أذرعها ووكلائها، وتجفيف مصادر تمويلها، حتى لا ترتكب من جديد الفظائع التي شاهدناها في 7 أكتوبر من قبل تنظيم إرهاب أسوأ من داعش، لا في إسرائيل، ولا في الأرجنتين، ولا في أي مكان في العالم.

وفي يوم الجمعة، التقى وزير الخارجية كوهين أيضًا بوزيرة الخارجية الأرجنتينية الجديدة ديانا موندينو. وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين والتعاون المحتمل على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا التطورات في الشرق الأوسط في سياق الحرب ضد حماس في غزة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية كوهين إلى أمريكا اللاتينية، بعد زيارته لباراجواي وأوروغواي قبل حوالي أربعة أشهر.