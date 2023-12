في خضم تصاعد معاداة السامية: بايدن يؤكد مجدداً 'أنا صهيوني'

"إن الدفء والارتباط الذي أشعر به تجاه الجالية اليهودية لا جدال فيه. لقد واجهت مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس من الضروري أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا، وأنا صهيوني"

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يوم الاثنين حفل استقبال في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار / الحانوكا اليهودية. ألقى الرئيس بايدن خطابًا دعا فيه إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، وأكد دعمه لإسرائيل وأدان صعود معاداة السامية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال: "إن الدفء والارتباط الذي أشعر به تجاه الجالية اليهودية لا جدال فيه. لقد واجهت مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس من الضروري أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا، وأنا صهيوني".

وأكد الرئيس الأمريكي دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حماس، قائلا إن الولايات المتحدة "ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس". وأضاف أن على إسرائيل "أن تكون حذرة" نظرا لاحتمال حدوث تحول في الرأي العام العالمي: "لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وقال بايدن إن صعود معاداة السامية في الولايات المتحدة والعالم "مثير للاشمئزاز". وأضاف أنه "لا مكان للكراهية في أمريكا".

وفي معرض حديثه عن الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة لأكثر من 60 يومًا، أكد بايدن أن العمل "المتواصل" لإطلاق سراحهم جارٍ: "أنا شخصياً أقضي ساعات لا حصر لها، ولن أتوقف حتى نعيد الجميع بلا استثناء إلى ديارهم".

"كما قلت بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع. لأنه إن لم تكن هناك إسرائيل لن يكون هناك يهود في العالم يشعرون بأمان".

وجمع الحدث ما يقرب من 800 ضيف، بما في ذلك الناجين من المحرقة وأعضاء الكونجرس ومسؤولين آخرين بالإضافة إلى قادة الجاليات اليهودية والفنانين، وفقًا لبيان البيت الأبيض.

وأقيم حفل الاستقبال في وقت سابق من يوم الاثنين، حيث قام متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، يعرفون أنفسهم على أنهم يهود شيوخ ينتمون لحركة "أصوات يهودية من أجل السلام، بتقييد أنفسهم بالسلاسل إلى السياج المحيط بالبيت الأبيض. ونظمت المظاهرات احتجاجا على سياسة بايدن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.