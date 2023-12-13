كيف وصل روسي -إسرائيلي للولايات المتحدة بدون تأشيرة وتذكرة طيران؟

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع روسي إسرائيلي وصل عبر "الخطوط الجوية الاسكندنافية" للوس انجلوس بدون تذكرة طيران وتأشيره

تمكن مواطن روسي إسرائيلي من الصعود على متن رحلة "الخطوط الجوية الاسكندنافية" المتجهة من كوبنهاجن إلى لوس أنجلوس دون جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة طيران. وعندما وصل إلى مطار الولايات المتحدة، واستجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي، زعم في دفاعه عن نفسه أنه لا يعرف كيف فعل ذلك، وأنه "لا يتذكر كيف مر عبر الأمن بدون تذكرة".

وذكر بيان "مكتب التحقيقات الفيدرالية" أن سيرجي كان مسافرا سريا على متن الرحلة التي غادرت الدانمارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، وخلال الاستجواب الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية مع طاقم الطائرة، قال الموظفون أن اوتشيجابا قام بتغيير مقعده خلال الرحلة عدة مرات.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن "طاقم الطائرة لاحظ وجوده حين كان يتجول بأنحاء الطائرة ويواصل استبدال مقعده. إضافة لذلك طلب في كل مرة وجبتي طعام بكل مقعد يجلس فيه، وفي مرحلة معينة حاول أكل شوكلاطه لطاقم الطائرة". وأضاف التقرير:"الطاقم لم يرى تذكرته، الا أنهم ميزوا أن المقعد الأول الذي جلس فيه كان من المفترض أن يكون خاليا". وخلال الاستجواب قال أفراد الطاقم أنهم لم يميزوا تصرفات مشبوهة.

بعد الهبوط في الولايات المتحدة نزل أوتشيجابا من الطائرة مثل جميع الركاب الآخرين، وفي مطار لوس أنجلوس الدولي، تم استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد عدم تقديمه تأشيرة أو جواز سفر، وادعى أنه نسي جواز سفره على متن الطائرة. وعندما تبين أن روايته كاذبة، ادعى أنه "لم ينم لمدة ثلاثة أيام ولا يعرف كيف وصل إلى هناك".

فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي حقيبة أوتشيجابا، وعثر على بطاقة هوية إسرائيلية ووثائق هوية باللغة الروسية. وأظهر البحث على هاتفه، من بين الأمور الأخرى، صورة لجدول الرحلات في مطار كوبنهاجن.

ولم يكن من المفترض أن يصعد أوتشيجابا على متن الرحلة المتجهة من كوبنهاجن إلى لوس أنجلوس، ولم يظهر اسمه في قائمة ركاب أخرى أيضًا. ولم يكتشف طاقم الخطوط الجوية الاسكندنافية إلا في مطار لوس أنجلوس أنه تمكن من الهروب من الأمن ومراقبة الجوازات في كوبنهاغن. وقالت شركة الطيران: "يتم التعامل مع هذه القضية من قبل السلطات المختصة في الولايات المتحدة والدنمارك، ولا يمكننا تقديم أي تفاصيل أخرى".