ذوو المخطوفين يلتقون في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن

بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي، لا يزال هناك ثمانية رهائن يحملون الجنسية الأمريكية في قطاع غزة. ويؤكد الاجتماع التزام إدارة بايدن بمعالجة وضع الرهائن وضمان العودة الآمنة للأمريكيين المحتجزين

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعًا شخصيًا مع 13 فردًا من عائلات الأمريكيين المحتجزين حاليًا كرهائن لدى حماس.

وكان هذا أول لقاء فعلي بين الرئيس الأمريكي والعائلات، بعد محادثات هاتفية في أكتوبر/تشرين الأول.

وطمأن الرئيس العائلات بأن واشنطن تعمل بلا كلل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح أحبائهم.

ومن بين الذين استقبلهم البيت الأبيض والدا الرهينتين إيتاي حين وعومر ناتورا، إلى جانب زوجة ساجي ديكل حين. وانضم ثلاثة ممثلين إضافيين للعائلة إلى الاجتماع عن بعد من إسرائيل، كما أفاد البيت الأبيض.

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وبحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي، لا يزال هناك ثمانية رهائن يحملون الجنسية الأمريكية في قطاع غزة. ويؤكد الاجتماع التزام إدارة بايدن بمعالجة وضع الرهائن وضمان العودة الآمنة للأمريكيين المحتجزين.

تويت

وفي حدث منفصل في اليوم السابق، خلال حفل إضاءة شموع عيد الحانوكا، أكد الرئيس بايدن دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها.

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وأعلن: "ليس من الضروري أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا، وأنا صهيوني"، مشددًا على التحالف الدائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المستمرة، أكد الرئيس بايدن أن المساعدة لإسرائيل ستستمر "حتى يتم تدمير حماس".

وفيما يتعلق بوضع الرهائن على وجه التحديد، أكد للعائلات أن الحكومة الأمريكية منخرطة بنشاط وتعمل بلا هوادة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.