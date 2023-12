ذوو المخطوفين يلتقون في واشنطن بالرئيس الأمريكي جو بايدن

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعًا شخصيًا مع 13 فردًا من عائلات الأمريكيين المحتجزين حاليًا كرهائن لدى حماس.

وكان هذا أول لقاء فعلي بين الرئيس الأمريكي والعائلات، بعد محادثات هاتفية في أكتوبر/تشرين الأول.

وطمأن الرئيس العائلات بأن واشنطن تعمل بلا كلل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح أحبائهم.

ومن بين الذين استقبلهم البيت الأبيض والدا الرهينتين إيتاي حين وعومر ناتورا، إلى جانب زوجة ساجي ديكل حين. وانضم ثلاثة ممثلين إضافيين للعائلة إلى الاجتماع عن بعد من إسرائيل، كما أفاد البيت الأبيض.