بايدن يصف إجراءات عزله من قبل الجمهوريين بأن "لا أساس لها من الصحة"

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على أساس حزبي للموافقة على التحقيق، الذي يدرس ما إذا كان بايدن استفاد بشكل غير لائق من المعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر

صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح التفويض رسميا بالتحقيق الجاري في قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي يقف فيه الجمهوريون صفا واحدا وراء هذا الجهد على الرغم من أنهم لم يجدوا بعد دليلا على ارتكاب الرئيس الديمقراطي مخالفات.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على أساس حزبي للموافقة على التحقيق، الذي يدرس ما إذا كان بايدن استفاد بشكل غير لائق من المعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عامًا، بعد ساعات من رفض بايدن الأصغر دعوة للإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة.

WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثًا مايك جونسون يلقي تصريحاته بعد أن أجرى مجلس النواب انتخابات في مبنى الكابيتول الأمريكي في 25 أكتوبر 2023 في واشنطن العاصمة.

وفي رد فعله على التفويض بالتحقيق في قضية المساءلة، قال بايدن إن هذه الخطوة "لا أساس لها من الصحة". وأضاف أن الجمهوريين يركزون جهودهم على الأمور الخاطئة، واستشهد بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

"إن شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين، وهو ينتظر مساعدتنا. ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونجرس لن يتحركوا للمساعدة".

وتابع: "أستيقظ كل يوم وأركز على القضايا التي تواجه الشعب الأمريكي، القضايا الحقيقية التي تؤثر على حياتهم وعلى قوة وأمن بلدنا والعالم". "لسوء الحظ، الجمهوريون في مجلس النواب لا ينضمون إلي".

"بدلاً من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأمريكيين، فإنهم يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب. وبدلاً من القيام بعملهم في العمل العاجل الذي يتعين القيام به، يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها والتي حتى الجمهوريون في الكونجرس يعترفون بأن ذلك غير مدعوم بالحقائق".

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر.

ورفض البيت الأبيض التحقيق ووصفه بأنه غير مدعوم بالحقائق وله دوافع سياسية. ويستعد بايدن لجولة إعادة محتملة في انتخابات 2024 مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب. ترامب هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله مرتين، ويستعد حاليًا لأربع محاكمات جنائية مقبلة.

ومن شبه المؤكد أن الجهود ستفشل في إقالة بايدن من منصبه. لكنها يمكن أن تساعد الجمهوريين في تسليط الضوء على مزاعمهم بالفساد خلال معظم حملة عام 2024.