استطلاع: أكثر من نصف الشباب الأمريكي يرون أن الحل؟ بـ"تسليم إسرائيل للفلسطينيين"

تختلف الصورة لدى الأجيال الكبيرة حيث تؤيد غالبية هذه الفئات العمرية إسرائيل

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين في البيت الأبيض إسرائيل من تغيير في الرأي العام العالمي إن استمرت الحرب في غزة، وحاليا يمكن أن نشهد مؤشرات في هذا الاتجاه. حتى اليوم غالبية الاستطلاعات التي أجريت في الولايات المتحدة بعد هجوم 7 أكتوبر أظهرت تأييدا لإسرائيل والحرب في غزة، لكن حين يتعلق الأمر بالأجيال الشابة هذا الدعم يتآكل بسرعة.

ووجد استطلاع جديد حاليا أن 51 بالمئة من الشباب الأمريكيين بجيل 18 حتى 24 عاما، يعتقدون أن حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو نهاية دولة إسرائيل وتسليمها الى حماس والفلسطينيين. وفي إستطلاع سابق أجري فور هجوم حماس، ايد 26 بالمئة من الشباب هذا الموقف.

وقال 32 بالمئة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤمنون بحل الدولتين، و17 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي الطلب من الدول العربية استيعاب السكان الفلسطينيين. وهذا على النقيض من الفئات العمرية الأخرى التي شملها الاستطلاع، والتي فضلت بوضوح حل الدولتين. يعتقد 4 بالمئة فقط من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر أنه يجب وضع حد لدولة إسرائيل.

ولدى سؤالهم عمن يؤيدون بالصراع أجاب نصف الشباب أنهم يؤيديون حماس، أما باقي الفئات العمرية أيدوا إسرائيل أكثر، وأظهر أبناء جيل 65 فما فوق أن 96 بالمئة يؤيدون إسرائيل مقابل 4 بالمئة يؤيدون حماس.

تعتقد الأغلبية المطلقة من الشباب في الولايات المتحدة (60 بالمئة) أن هجوم حماس كان عملاً مبرراً، نابعاً من المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضدهم. بل إن نسبة أكبر (67 بالمئة) من الشباب في الولايات المتحدة تعتقد أن اليهود "ظالمون"، في حين أن موقف 73 بالمئة من المشاركين وصفوه بأنه "أيديولوجية زائفة". وعلى خلفية التوترات في الجامعات وجلسة الاستماع في الكونغرس، قال 53% من الشباب أنه يجب السماح للطلاب الدعوة إلى إبادة اليهود دون عواقب.

ويحظى بنيامين نتنياهو بين جميع الأمريكيين بصورة أكثر إيجابية (36 بالمئة لديهم موقف إيجابي حوله مقابل 26 لديهم موقف سلبي عنه).

كما أن مستوى الأهمية التي يوليها الأمريكيون للصراع آخذ في التناقص. ففي الاستطلاع السابق، قال 12 بالمئة من المشاركين أن هذه هي القضية الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، ولكن في الاستطلاع الحالي، اعتبر 7 بالمئة فقط ذلك. كما يتناقص الدعم للرئيس بايدن عندما يتعلق الأمر بإدارة الحرب: 42 بالمئة من المشاركين يوافقون على الطريقة التي يدير بها الأزمة، مقارنة بـ 45 بالمئة في الاستطلاع السابق.

أجرى الاستطلاع باحثون من جامعة هارفارد وشركة هاريس بول لاستطلاعات الرأي، وتم إجراؤه الأسبوع الماضي 13-14 ديسمبر.