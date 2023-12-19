إستطلاع : 57 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن للحرب بين إسرائيل وحماس

التعاطف مع الفلسطينيين يزداد مع انخفاض عمر المشاركين بينما جيل 65 فما فوق 63 بالمئة منهم يتعاطفون مع إسرائيل

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" و"سيينا كوليج" أن 57 بالمئة من المصوتين الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس بايدن للحرب في غزة. بينما يعطي 46 بالمئة من الأمريكيين ثقة أكبر بترامب، ويعتقدون بأنه سيقوم بعمل أفضل بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقابل إعطائهم 38 بالمئة للرئيس بايدن.

بلغت نسبة الرضا العام من الرئيس بايدن 37 بالمئة، بانخفاض قدره 2 بالمئة عن الاستطلاع السابق الذي أجري في تموز/يوليو الماضي. وفي السباق بين بايدن وترامب على الرئاسة الأميركية، يتقدم ترامب على بايدن بفارق ضئيل يبلغ 2% - 46% مقابل 44%.

كما تظهر بيانات الاستطلاع أن التعاطف مع الفلسطينيين يزداد مع انخفاض عمر المشاركين. بينما بين أفراد العينة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً فإن 63 بالمئة منهم يتعاطفون مع إسرائيل مقابل 11بالمئة مع الفلسطينيين. وينعكس هذا الاتجاه بين الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، حيث يحظى الفلسطينيون بتعاطف أكبر بنسبة 46 بالمئة مقابل 27بالمئة يتعاطفون مع إسرائيل. وبعد حساب معدل نسب كافة الفئات العمرية يتضح أن - 47% يتعاطفون مع إسرائيل، بينما 20% يتعاطفون مع الفلسطينيين و13% فقط يتعاطفون بالتساوي مع الجانبين.