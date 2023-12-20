تقرير: الولايات المتحدة تعد الخطط لشن هجوم عسكري على الحوثيين

وأفادت هيئة البث الرسمية بأنه على الرغم من سير العمل على بلورة خطة لضرب الحوثي إلا أن الولايات المتحدة تفضل منح المساعي الدبلوماسية الفرصة الكافية قبل إقرار أي تحرك عسكري

على ضوء الخسائر التي تكبدتها شركات النقل العالمية بسبب هجمات الحوثيين اليمنيين وتهديداتهم تجري الولايات المتحدة مشاورات مع حلفائها بهدف وضع حد للتهديد الماثل أمام حرية الملاحة، وفق النشر في بلومبرج التي أكدت في تقرير أن الدول الشريكة تقوم بالفعل بإعداد خطط لمهاجمة قواعد الحوثيين.

وأفادت هيئة البث الرسمية بأنه على الرغم من سير العمل على بلورة خطة لضرب الحوثي إلا أن الولايات المتحدة تفضل منح المساعي الدبلوماسية الفرصة الكافية قبل إقرار التحرك العسكري.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تشكيل قوة عمل دولية لمواجهة خطر الحوثي في البحر الأحمر لافتا إلى أن التحالف الدولي سيضم كل من البحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا. وأعلن مسؤولون أمريكيون في الوقت نفسه أنهم يخشون من عدم فاعلية تلك القوة الدولية وحدها لوقف الحوثيين.

كما ذكر تقرير بلومبرج أن هجوما عسكريا على قواعد في اليمن قد يؤدي إلى انتشار الحرب في غزة إلى ساحات أخرى وربما إشعال حرب مع إيران، وأن السعودية في طليعة المعارضين لمثل هذا العمل خوفا من رد فعل الحوثيين.