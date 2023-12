استطلاع: تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد حماس

أشار استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة كوينيبياك يوم الأربعاء إلى أنه بعد مرور شهرين على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الناخبين الأمريكيين "منقسمون حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إرسال المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث أيّدها 45% وعارضها 46%".

أظهر استطلاع سابق نُشر في 16 تشرين الثاني / نوفمبر دعم الأغلبية، حيث أيّد 54 في المائة المساعدة الأمريكية لإسرائيل وعارضها 39 في المائة.

وقال تيم مالوي، محلل استطلاعات الرأي بجامعة كوينيبياك: "هناك تبدل في المشاعر مع تزايد الخسائر البشرية واعتماد إدارة بايدن على إسرائيل لتقليل التأثير على المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف: "بينما يوضح الناخبون أن لديهم مصلحة شخصية في دعم إسرائيل، فإنهم أقل حماسا بشأن تحصين ترسانة حليفتها الوثيقة". كما لفت معدو الاستطلاع إلى الفجوات حسب الحزب السياسي والعمر والعرق.

"الجمهوريون (65 - 28 بالمائة) يؤيدون إرسال الولايات المتحدة المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما يعارضها الديمقراطيون (58 - 36 بالمائة). أما بين المستقلين، فيؤيدها 41 بالمائة ويعارضها 48 بالمائة".

وبالحديث عن الفئات العمرية، فإن الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذلك الفئة العمرية 50-64 عامًا يؤيدون المساعدات المقدمة لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، يعارضه الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا وبين 35 و49 عامًا. وكانت المعارضة الأقوى هي المجموعة الأصغر سنا التي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، حيث كانت نسبة 72% ضد دعم إسرائيل.

وبحسب الاستطلاع، فإن الناخبين البيض (51-40%) يؤيدون المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما يعارضها الناخبون السود (56-35%).