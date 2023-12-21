تبرئة سجين أمريكي بعد إدانته بجريمة قتل قبل نحو 50 عاما

ويعيش سيمونز على التبرعات حيث اكتشف بعد خروجه من السجن اصابته بالسرطان

حصل الأمريكي جلين سيمونز (71 عاما) عن البراءه بعد قضاءه نحو 50 عاما في السجن بعد إدانته بجريمة قتل.

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وأطق سراح الرجل الذي حكم عليه بالإعدام، نتيجة لعدم تقديم المدعين الأدلة الرئيسية في قضيته الى محامي الدفاع، وبعد انتظار طويل اعلن عن براءته رسميا.

وأصدرت قاضية مقاطعة أوكلاهوما إيمي بالومبو حكما ببراءته يوم الثلاثاء. ويحق لسيمونز الآن الحصول على تعويض يصل إلى 175 ألف دولار من الدولة عن الإدانة الخاطئة.

كما يفتح الحكم الباب أمام دعوى قضائية اتحادية ضد أوكلاهوما سيتي وسلطات إنفاذ القانون المتورطة في اعتقال سيمونز وإدانته، حسبما قال محامي الدفاع جو نوروود الأربعاء. وأضاف نوروود أن التعويض من المرجح أن يكون بعد سنوات.

يعيش سيمونز حاليا على التبرعات وذلك بعد خضوعه للعلاج من السرطان الذي تم اكتشافه بعد إطلاق سراحه من السجن، وقال السيد نوروود: "يتعين على جلين أن يعيش على GoFundMe (موقع جمع التبرعات)، هكذا يعيش الرجل حرفيا في الوقت الحالي ، ويدفع الإيجار ، ويشتري الطعام".

يشار الى أن سيمونز قضى 48 عاما وشهرا واحدا و18 يوما في السجن بعد إدانته بقتل كارولين سو روجرز في عام 1974، مما جعله أطول سجين أمريكي يتم تبرئته، وفقًا للسجل الوطني للتبرئة.