الصاورخ المتطور الذي من الممكن أن تبيعه الولايات المتحدة لإسرائيل

وزير الخارجية وافق على بيع الصفقة لاسرائيل دون الحصول على موافقة الكونغرس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساء اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وافع على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى إسرائيل لصواريخ M107 المتطورة والمعدات العسكرية ذات الصلة، مقابل 147.5 مليون دولار.

ويعتبر M107 صاروخ شديد الانفجار بطول 155 ملم تستخدمه دول عديدة، يمتلك دورانا متفجرا مع امكانيات الانقسام والتفجير.

وكان في السابق المقذوف القياسي شديد الانفجار عيار 155 ملم الذي يستخدمه الجيش الأمريكي ومشاة البحرية الأمريكية، ولكن تم استبداله لدى الجيش الأمريكي بالمقذوف M795.