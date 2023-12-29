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الصاورخ المتطور الذي من الممكن أن تبيعه الولايات المتحدة لإسرائيل

i24NEWS
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انتوني بلينكن
انتوني بلينكن Tomer Neuberg/Flash90

وزير الخارجية وافق على بيع الصفقة لاسرائيل دون الحصول على موافقة الكونغرس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساء اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن وافع على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى إسرائيل لصواريخ M107 المتطورة والمعدات العسكرية ذات الصلة، مقابل 147.5 مليون دولار. 

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ويعتبر M107 صاروخ شديد الانفجار بطول 155 ملم تستخدمه دول عديدة، يمتلك دورانا متفجرا مع امكانيات الانقسام والتفجير. 

 وكان في السابق المقذوف القياسي شديد الانفجار عيار 155 ملم الذي يستخدمه الجيش الأمريكي ومشاة البحرية الأمريكية، ولكن تم استبداله لدى الجيش الأمريكي بالمقذوف M795. 

Jung Yeon-je / AFP
زوار ينظرون إلى مدفع ذاتي الحركة M107 عيار 175 ملم معروض في النصب التذكاري للحرب الكورية في سيول في 10 يونيو، 2018.Jung Yeon-je / AFP
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